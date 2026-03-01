友善釣魚再延3個月 花蓮漁港祭科技執法違者最高罰15萬

花蓮縣政府回應釣友期待，宣布即日起延長花蓮漁港西凸堤垂釣試辦3個月至5月31日止，並同步強化巡查與科技執法。違規者將依漁港法裁罰，最高可處15萬元罰鍰，兼顧休閒與漁業安全。

縣府農業處表示，去年10月起推動「友善釣魚」政策，在花蓮漁港西凸堤畫設指定範圍，試辦開放垂釣3個月。期間吸引不少釣客前往，雖曾出現釣線影響漁船航道、垃圾未清理、車輛違規進入碼頭停放及越界垂釣等情形，但整體秩序尚稱良好，未發生重大違規或安全事故。

農業處長陳淑雯指出，友善釣魚強調休閒與海洋保育並重，經檢討評估後，決定延長試辦至5月31日，開放範圍維持在花蓮漁港西凸堤。為確保漁船航行與碼頭作業安全，縣府將運用既有監視系統蒐證，強化巡查管理，違規者將依法舉發。

農業處說明，花蓮漁港仍以漁業作業為優先，垂釣活動不得妨礙漁船進出及港區作業。釣友應穿著防滑鞋，並建議穿戴救生衣；垂釣僅限使用手持釣竿，除撈魚外不得使用網具；垃圾及廢棄物須自行帶離。另禁止在堤防打樁鑽孔、無人佔置釣具，以及車輛進入港區停放。

依漁港法第21條規定，違反相關管理事項者，得處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。農業處呼籲釣友共同維護港區秩序與環境清潔，讓花蓮漁港在兼顧漁業生產前提下，發展安全、整潔的垂釣空間。

另外，如中央氣象署發布海上或陸上颱風警報且花蓮縣納入警戒範圍，或發生有感地震並發布長浪警戒，或因業務與安全考量，縣府將暫停開放垂釣，確保民眾安全。

宣布即日起延長花蓮漁港西凸堤垂釣試辦3個月至5月31日止，並同步強化巡查與科技執法。圖／花蓮縣政府提供