影／花蓮光復沉積泥溪岩壺 新北地質公會以紀念品為土地留印記

去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤事件造成災情，災區逐步復健，環境部環境管理署北區管理中心副主任黃士漢關心沉積物出處。日前到台中拜訪陶藝家陳金旺，討論600萬噸沈積泥出處，希望透過工藝留下土地印記；新北市地質公會已選定陳金旺以馬太鞍溪光復泥製作的茶器作品「溪岩壺」，作為三月會員大會紀念品。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤事件後，約600萬噸災後沉積物如何去化，成為中央地方長期面對的課題。部分沉積砂土可摻入水泥或作為工程材料使用，但相關部會意識到，這批因災難而生的材料，若僅止於消化處理，事件日後可能逐漸被淡化和遺忘。

環境部環管署北區管理中心副主任黃士漢關心沉積物出處，日前走訪陶藝家工作室時指出，結合ESG國際認同的方法學，在確保安全與公共工程需求的前提下，希望有一部分材料，能以不同形式被保留下來，讓這場災難留下可被傳遞的印記，而不是隨時間被完全抹去。

他說透過工藝、文化或教育轉譯，讓沉積物進入日常生活或公共記憶，災後治理中較少被討論、卻同樣重要，這是對逝去生命與災難犧牲的一種回應方式。

新北市地質技師公會以具體行動回應；公會理事長游耀威關注馬太鞍溪流域的地形變化與災後沉積特性，選定由陶藝家陳金旺以馬太鞍溪光復泥製作的茶器作品「溪岩壺」，作為三月會員大會紀念品，象徵地質專業團體對災後事件記憶與材料轉化的重視。

游耀威說，馬太鞍溪堰塞湖事件所留下的沉積物，本身就是重要的地質紀錄。選擇以該沉積砂土製作的器物作為會員紀念品，希望讓這次地質事件，能以具體器物的形式被理解與記憶，而非僅停留在報告或數據中。

新北市地質技師公會表示，馬太鞍溪堰塞湖事件所形成的沉積層，清楚呈現不同粒徑物質在洪水動力作用下的分選結果。陳金旺在材料實作中所觀察到的「砂在下、土在上」沉積結構，反映粒徑、比重與流速之間的動力差異。公會表示，透過以實際材料觀察為基礎的轉譯方式，有助社會更理解地質變化的過程與結果。

陳金旺說，「溪岩壺」之名，源自劇烈水力事件後所形成的溪床岩礦與沉積層。作品以馬太鞍溪砂作為釉層來源、沉積土作為胎體，燒成過程中讓材料自然產生孔隙與表面變化，呈現洪水反覆沖刷後地貌留下的孔洞特徵，象徵一場地質事件，被轉化並留存在日常使用的器物中。