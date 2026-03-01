聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市立泳池翻新 試營運門票8折

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市立游泳池運動安全性與舒適度都全面升級。圖／基隆市府教育處提供
基隆市立游泳池運動安全性與舒適度都全面升級。圖／基隆市府教育處提供

基隆市立游泳池使用超過四十五年，因老舊漏水出現池體滲水等結構安全疑慮，經三個月封館整修，運動安全性與舒適度全面升級，今天起重新開放，試營運三個月到五月卅一日止，市民購票入場皆可享八折優惠。

市立游泳池是很多民眾游泳運動、訓練重要場域，因泳池結構下方滲水、場內照明不足、磁磚破損及游泳訓練跳水台高度調整等問題，影響安全，市府向中央申請優化運動場館及環境計畫獲修繕經費一千三百萬元，去年九月動工改善。

市立體育場長林柏樹表示，場館結構補強與使用安全性提升，大幅改善場館體質，包括地下室管線混凝土裂縫灌注與補強、泳池玻璃窗拆除封閉，地下樓增設排水溝與不銹鋼板，解決長期漏水。

觀眾席磁磚修補，並大幅提升泳池側面照明亮度，擺脫過去幽暗印象，泳池新增跳水台，以符合未來舉辦中小學運動會選拔等賽事標準。

基隆市政府表示，修繕後已重新打造友善、明亮且安心的運動空間，歡迎舊雨新知重返市立游泳池，享受煥然一新的游泳環境。

延伸閱讀

基隆市立游泳池3月1日恢復營運 全面翻新試營運3個月門票8折

基隆捷運打造北五堵成銜接大台北門戶 基隆智慧科技園區借鏡香港經驗

影／360秒煙火秀點亮基隆夜空 七堵煙火嘉年華萬人湧入

基隆廟口夜市仁三路與愛四路將畫車輛禁行區 夜間路權還給行人

相關新聞

基隆市立泳池翻新 試營運門票8折

基隆市立游泳池使用超過四十五年，因老舊漏水出現池體滲水等結構安全疑慮，經三個月封館整修，運動安全性與舒適度全面升級，今天...

中央地方齊心 台東山漾冷鏈加工場助農穩價增值

為穩定鳳梨釋迦產銷，農業部農糧署協助農民團體強化冷鏈相關設施設備，今天在台東縣山漾蔬果運銷合作社舉辦「山漾冷鏈產地鮮製」...

觀光大縣落漆？市區景點公車站外籍遊客淋雨等車 「南迴阿嬤」再現

台東市區公車站牌雖然近年陸續升級，但在景點路線上仍缺乏基本的候車亭。今天一位外籍旅客在市區景點站牌下淋雨的畫面，宛如「南...

全台最清新在台東！空氣奪雙冠 遊客大口呼吸：肺都舒服了

環境部日前公布2025年全年空氣品質監測資料顯示，台東縣空氣品質指標（AQI）平均值為38.8，臭氧 8小時平均值同樣創...

基隆市立游泳池3月1日恢復營運 全面翻新試營運3個月門票8折

基隆市立游泳池使用超過45年，因老舊漏水出現池體滲水等結構安全疑慮，歷經3個月封館整修，運動安全性與舒適度都全面升級，3...

基隆捷運打造北五堵成銜接大台北門戶 基隆智慧科技園區借鏡香港經驗

基隆捷運從汐止進基隆第一站SB18站（北五堵站）周邊，基隆市政府將推動「基隆智慧科技園區」計畫，將借鏡香港環球貿易廣場開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。