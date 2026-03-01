基隆市立泳池翻新 試營運門票8折

基隆市立游泳池使用超過四十五年，因老舊漏水出現池體滲水等結構安全疑慮，經三個月封館整修，運動安全性與舒適度全面升級，今天起重新開放，試營運三個月到五月卅一日止，市民購票入場皆可享八折優惠。

市立游泳池是很多民眾游泳運動、訓練重要場域，因泳池結構下方滲水、場內照明不足、磁磚破損及游泳訓練跳水台高度調整等問題，影響安全，市府向中央申請優化運動場館及環境計畫獲修繕經費一千三百萬元，去年九月動工改善。

市立體育場長林柏樹表示，場館結構補強與使用安全性提升，大幅改善場館體質，包括地下室管線混凝土裂縫灌注與補強、泳池玻璃窗拆除封閉，地下樓增設排水溝與不銹鋼板，解決長期漏水。

觀眾席磁磚修補，並大幅提升泳池側面照明亮度，擺脫過去幽暗印象，泳池新增跳水台，以符合未來舉辦中小學運動會選拔等賽事標準。

基隆市政府表示，修繕後已重新打造友善、明亮且安心的運動空間，歡迎舊雨新知重返市立游泳池，享受煥然一新的游泳環境。