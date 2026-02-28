中央地方齊心 台東山漾冷鏈加工場助農穩價增值

為穩定鳳梨釋迦產銷，農業部農糧署協助農民團體強化冷鏈相關設施設備，今天在台東縣山漾蔬果運銷合作社舉辦「山漾冷鏈產地鮮製」蔬果冷鏈暨加工場啟用典禮。立委莊瑞雄、陳瑩出席見證台東農業邁向現代化的重要里程碑。

莊瑞雄表示，台東農產品品質佳，但過去受限天候、運輸與保存，價格波動大、損耗率高。冷鏈系統與產地加工場的啟用，將農業從「靠天吃飯」轉向科技保鮮，延長保存期、穩定品質，同時透過分級與加工，讓次級品轉化為高附加價值產品，並藉合作社整合資源，提升農民議價能力與產銷效率。

典禮上，農糧署副署長陳啟榮宣布「加碼補助」措施，收購鳳梨釋迦的加工業者可申請利率1.915%的專案貸款，採購量達100公噸以上，農糧署將補助最長半年的利息，以鼓勵更多業者進場採購，搭配冷鏈與自動化設備，延長保存期並提升附加價值，穩定產地價格。

陳瑩指出，山漾冷鏈加工場不僅是合作社里程碑，也象徵台東農業精緻化、高附加價值化的重要步伐。3月起鳳梨釋迦產量增加，透過冷鏈加工呈現多樣化、精緻化的產品，包括鮮果直送、預冷包裝與加工半成品，為農民生產的農產品「買保險」，降低損耗與價格波動風險。

莊瑞雄最後承諾，將持續與陳瑩在立法院爭取更多農業基礎建設經費，協助台東建立完善產銷體系，保障農民權益，吸引青年返鄉扎根，全面提升台灣農產競爭力。