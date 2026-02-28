農糧署挺台東鳳梨釋迦 提供配合加工業者專案貸款

快訊

中央社／ 台東縣28日電

為穩定台東鳳梨釋迦產銷及解決目前集中上市問題，農業部除日前推出的輔導措施外，今天再加碼對配合鳳梨釋迦產銷調節的加工業者，提供專案貸款及補助果品採購周轉金利息。

近年台東鳳梨釋迦接連受中國市場暫停輸入和價錢重挫影響，農民幾乎血本無歸，今年又碰上產量集中在春節後上市，供過於求，引起台東縣籍民進黨立法委員陳瑩與莊瑞雄關注，要求農業部積極擬定對策。

農業部農糧署協助輔導的台東縣山漾蔬果運銷合作社今天舉辦「山漾冷鏈．產地鮮製」蔬果冷鏈加工廠啟用典禮，農糧署副署長陳啟榮、陳瑩、莊瑞雄、台東市長陳銘風獲邀參加。

陳啟榮接受媒體聯訪時表示，鳳梨釋迦是台東重要經濟作物，今年收穫面積2454公頃，產量1萬2761公噸，受去年颱風影響，產期集中於今年2月中旬至3月上旬，為因應近期集中上市，農糧署已陸續啟動「台灣優果鮮販企業團購平台」及「農良直賣所」電商平台，拓展企業團購與線上銷售通路。

他說，也結合全聯、家樂福、7-11及全家等4大通路辦理門市促銷，提升市場能見度與消費動能。同時在2月11日宣布啟動加工措施補助集運費及加工費各新台幣2元/公斤，另以加工品外銷加碼補助2元/公斤。

陳啟榮表示，除了上述的補助和促銷措施外，今天再加碼宣布政策性金融支持方案，針對配合鳳梨釋迦產銷調節的加工業者，提供政策性農業專案貸款，最長還款期限為6個月，並以每公斤25元提供周轉金優惠貸款融通；另採購果品原料達100公噸以上者，其周轉金利息（利率1.915%）依貸款機構核定予以補助。

陳啟榮強調，透過推動採購加工措施與金融支持雙軌支持，可擴大業者採購鳳梨釋迦意願與加工量能，使優質原料轉化為具保存性與市場延展性的多元產品，開展全年消費版圖，打造出更具韌性與競爭的鳳梨釋迦。

陳瑩表示，春節過後也是鳳梨釋迦真正考驗的開始，很多的訂單會大幅減少，大家都很頭痛，很感謝山漾合作社冷鏈系統的成立，「救了大家一命」，冷鏈系統完成等於是替農民買了保險，釋迦的保存可以延長，加工部分也可以將價格抬升，對台東農民是一大福音。

