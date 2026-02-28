觀光大縣落漆？市區景點公車站外籍遊客淋雨等車 「南迴阿嬤」再現
台東市區公車站牌雖然近年陸續升級，但在景點路線上仍缺乏基本的候車亭。今天一位外籍旅客在市區景點站牌下淋雨的畫面，宛如「南迴多良版等公車阿嬤」再現；雨水打濕路面，她背著大包孤單站立，無處遮風避雨，瞬間揭示了公共運輸配套的不足。
市民也有相同感受。一位每天搭市區公車上班的上班族表示「下雨天沒有候車亭，等車時全身都濕了，很不方便」。學生則說「放學碰上大雨，只能站在站牌下擠一擠，又危險又不舒服」。遊客也抱怨，「台東風景固然美，但下雨天等車的體驗就讓人覺得不太貼心」。
縣府自前年起更新市區站牌，但公車亭設置未同步推進。市區景點路線使用量高，每天通勤、上學、旅遊的人都需要最基本的遮雨設施。這不是豪華建設問題，而是公共運輸的尊嚴，也是城市貼心程度的直接指標。
觀光大縣的形象，不應只停留在宣傳影片的美景，更要反映旅人的真實體驗。若每個站牌都能配備候車亭，不僅改善乘車環境，也提升公共運輸便利性與安全性。對縣府而言，優先在市區景點與主要路線設置候車亭，是最直接、有效的改善措施。
台東擁有得天獨厚的山海景觀，但城市管理細節同樣重要。讓每位旅客與市民都有遮風避雨的空間，才是真正展現觀光大縣與公共服務貼心的方式。畢竟市區公車使用率遠高於偏鄉地區，尤其是景點路線，每天有上班族、學生和遊客依賴公車通勤與移動。若連基本的遮風避雨設施都無法提供，公共運輸的貼心度與服務形象就大打折扣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。