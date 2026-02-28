快訊

全台最清新在台東！空氣奪雙冠 遊客大口呼吸：肺都舒服了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣空氣品質指標（AQI）平均值為38.8，臭氧 8小時平均值同樣創下全台最低；細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度更連續 12年名列全國第一，穩坐「全台空氣最清新城市」寶座。記者尤聰光／攝影
環境部日前公布2025年全年空氣品質監測資料顯示，台東縣空氣品質指標（AQI）平均值為38.8，臭氧 8小時平均值同樣創下全台最低；細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度更連續 12年名列全國第一，穩坐「全台空氣最清新城市」寶座。遊客大口呼吸「爽！肺都舒服了！」

縣府指出，台東以「慢經濟」、「永續旅遊」及「低碳生活」為核心發展方向，結合低工業污染與高自然覆蓋率優勢，逐步建立完善的空氣品質管理策略。一系列空氣治理措施與跨局處合作，讓城市不只是觀光首選，更成為適合長期生活的宜居城鎮。

在交通減碳政策上，前年底引進1120輛YouBike公共自行車系統，有效降低燃油機車出行比例。統計騎乘量顯著提升，估計減少約5萬公斤的二氧化碳排放量，為城市減碳貢獻實際數字。YouBike深受居民喜愛，也為外地遊客帶來綠色旅遊新體驗。

新竹林姓遊客說「在台東騎 YouBike看海、看山，真的很舒服，比起都市塞車、空氣霧濛濛，這裡的空氣、風景都讓人覺得更放鬆」。另台中邱姓旅客表示「早晨去森林公園周邊散步，呼吸清新空氣，真的很爽，整個肺都舒服了，是難得的旅遊體驗」。

為提升機車排氣管理，台東縣維運62處機車排氣定檢站，並推動「偏鄉巡迴定檢服務」，讓偏鄉居民能就近完成檢驗。全縣機車到檢率由前年的88.94%上升到去年的92.14%，並持續在全國名列前茅。這不僅提升汙染車輛淘汰與管理成效，也顯著降低移動汙染源排放。

此外，台東自去年7月起加強鹿野高台空氣品質維護區管制，引入全天候車牌辨識系統，限制未取得合格標章的老舊柴油車進入；綠島也被宣布為全國首座離島空維區，從源頭控管高汙染車輛登島，打造低碳旅遊環境。

環保局強調，為維持好空氣，除持續推動巡迴檢測、宣導輔導與跨局處合作外，將以更友善的低碳政策與生活治理，穩健邁向健康宜居與永續城市的目標，讓台東不僅是來旅遊為目的，更是能自在享受大口呼吸的地方。

台東好空氣吸引遊客願意來大口呼吸。記者尤聰光／攝影
