基隆市立游泳池3月1日恢復營運 全面翻新試營運3個月門票8折

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市立游泳池歷經3個月封館整修，運動安全性與舒適度都全面升級。圖／基隆市府教育處提供

基隆市立游泳池使用超過45年，因老舊漏水出現池體滲水等結構安全疑慮，歷經3個月封館整修，運動安全性與舒適度都全面升級，3月1日重新對外開放，試營運3個月到5月31日止，市民購票入場皆可享有八折優惠。

基隆市立游泳池使用市民相當多，是很多基隆人游泳運動、訓練重要場域，但在1980年完工至今已使用45年，市府檢視現況，存在泳池結構下方滲水、場內照明不足、磁磚破損及游泳訓練跳水台高度調整等問題，影響使用者安全。經向教育部體育署（運動部前身）申請優化運動場館及環境計畫，爭取到修繕經費1300 萬元，去年9月動工改善。

市立體育場長林柏樹表示，修繕工程著重於場館結構補強與使用安全性，大幅改善場館體質，包括地下室管線混凝土裂縫灌注與補強、泳池玻璃窗拆除封閉，在地下2樓地坪增設排水溝與不銹鋼板，解決長期漏水問題。

內部設施部分，觀眾席磁磚修補、並大幅提升泳池側面照明亮度，去除市立游泳池既往幽暗的印象，更在泳池新增跳水台，以符合未來舉辦中小運選拔等賽事標準，讓場館機能更加完善。

基隆市政府表示，市立游泳池封館修繕，為市民重新打造友善、明亮且安心的運動空間，3月1日起歡迎舊雨新知重返市立游泳池，享受煥然一新的游泳環境。除提升市立游泳池環境，也同步優化校園游泳池環境及設備。

