基隆捷運打造北五堵成銜接大台北門戶 基隆智慧科技園區借鏡香港經驗

基隆捷運從汐止進基隆第一站SB18站（北五堵站）周邊，基隆市政府將推動「基隆智慧科技園區」計畫，將借鏡香港環球貿易廣場開發案規畫，將商務辦公、科技研發、居住與休閒機能整合於捷運周邊，市長謝國樑說，將調整產業、商業、住宅最佳黃金比例，「出站即辦公、下班即生活」。讓北五堵成為銜接大台北地區的重要核心門戶。

行政院2024年核定「基隆南港間通勤軌道建設計畫」，交由新北市政府興建與營運，優先建設基隆捷運第一階段南港至八堵段，路線長約15.6公里，基本設計工程經費已送行政院公共工程委員會審議，地下段統包標則於去年12月上網公告。

北五堵站位在台聯貨櫃和長春貨櫃兩塊基地中間，科技園區占地約30公頃，南北共有17個街廓，25棟建築物未來規畫將以空橋連結，如同「空中的道路」連接建物立面。

日前市府召開跨局處「基隆智慧科技園區專案會議」，研議借鏡香港環球貿易廣場（ICC）立體城市開發經驗規畫，改善過往單一機能產業園區有「上班塞車」與「下班冷清」結構性問題。

香港環球貿易廣場模式為垂直城市混合使用、無縫銜接的交通樞紐與立體連通系統，將九龍地鐵站、商辦與住宅充分整合，並透過天橋系統串連步行空間，完善立體連通系統。

謝國樑說，園區會將商務辦公、科技研發、居住與休閒機能高度整合於捷運周邊，打造產業、商業、住宅黃金比例，讓市民「出站即辦公、下班即生活」，並參考市場需求，滾動檢討產業與住宅比例，確保開發過程能對應產業發展變遷。

市府秘書長方定安指出，基隆智慧科技園區的規畫核心在於建構機能完備高科技產業生活圈，透過土地使用與大眾運輸的整合，加速產業轉型，讓北五堵成為銜接大台北地區的重要核心門戶。

在住宅配套方面，都發處長謝孝昆說，北五堵計畫將規畫為提供在地青年就業安居優先，未來於研議捷運開發區招商時，朝設計規畫「中、小坪數」住宅產品選擇。

考量多雨天氣，未來產辦與商辦將設計節能玻璃帷幕賦予智慧科技感，住宅部分則結合「複層植生」與「複層式露台」設計增加綠化面積，打造兼具「高科技感」與「生態綠美學」智慧科技園區。