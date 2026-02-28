影／360秒煙火秀點亮基隆夜空 七堵煙火嘉年華萬人湧入

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供

「2026七堵煙火嘉年華」昨晚在基隆市七堵崇孝街吉隆電視對面廣場登場，以「七堵，最美麗的星空」為主題，從下午親子派對、市集活動到晚間360秒高空煙火秀，吸引上萬市民與外地遊客齊聚同歡。市長謝國樑與民眾欣賞璀璨花火。

謝國樑與立委林沛祥、副議長楊秀玉等揭幕，謝國樑說，盡管天候微雨，現場人潮與熱情絲毫未減，從親子活動到煙火展演都展現七堵的活力與在地魅力。他和林沛祥在元宵節前夕向市民拜個晚年，祝福大家新的一年平安順心、闔家安康。

七堵區長林賢家表示，自下午於永安公園舉辦「兒童親子派對」揭開序幕，由潮響樂集與點心屋兒童劇團帶來精彩演出，並安排小丑互動與限量馬年燈籠發送，吸引許多親子家庭參與。崇孝街大型市集同步登場，集結在地美食與特色商品，帶動街區人潮與商機。

晚間9時30分壓軸360秒高空煙火於河濱步道準時施放，花火隨音樂節奏層層綻放，繽紛光彩點亮七堵夜空，營造浪漫震撼的視覺效果，為整日活動畫下最璀璨句點。

謝國樑表示，市府將持續結合在地文化與節慶特色，辦理多元活動，深化社區連結與城市品牌形象，讓基隆成為充滿活力與溫度的有愛城市。

360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供
360秒煙火秀點亮基隆夜空，七堵煙火嘉年華萬人湧入，市長謝國樑、立委林沛祥等參加。圖／基隆市政府提供

謝國樑 親子 基隆

延伸閱讀

CIA3年前向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 林沛祥：今才曝光 耐人尋味

新北市長藍白合李四川、黃國昌誰出線？謝國樑：規則要能夠服人

新春團拜 謝國樑勉勵團隊不受政治影響專心市政

基市府團拜 謝國樑勉勵團隊：讓長者安心、讓孩子幸福、讓家園乾淨

相關新聞

台東奪「台灣景觀大獎」2殊榮 新生廣場、森林公園獲肯定

台東縣政府推動環境改善與永續治理再傳捷報，在「2025年第十三屆台灣景觀大獎」中一舉拿下兩項殊榮。其中「新生廣場再造工程...

影／360秒煙火秀點亮基隆夜空 七堵煙火嘉年華萬人湧入

「2026七堵煙火嘉年華」昨晚在基隆市七堵崇孝街吉隆電視對面廣場登場，以「七堵，最美麗的星空」為主題，從下午親子派對、市...

基隆國門廣場應援世界棒球經典資格賽 3月6到8日連3天直播

2026年世界棒球經典賽即將開打，基隆市政府3月6至8日在國門廣場連續三天舉辦賽事直播，現場將設置400吋高畫質LED大...

基隆廟口夜市仁三路與愛四路將畫車輛禁行區 夜間路權還給行人

基隆廟口夜市常有外地遊客，尤其假日人潮更多，但有時夜間營業時間仍有機車闖入，影響行人逛街通行，市府加強推動「行人友善區」...

南迴最大公園失修...台東三和海濱設施壞一片 居民嘆可惜

台東縣太麻里鄉的「三和海濱公園」，裡頭有多項設施，是南迴地區規模最完整的濱海公園之一，尤其鄰近三和定置漁場，向來是地方居...

蘇澳鳳凰水災善款 首波於元宵節發放

去年鳳凰水災重創宜蘭蘇澳地區，嚴重淹水造成民眾損失，蘇澳鎮公所於災後成立捐款專戶共募得一千一百五十多萬元，公所在受理申請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。