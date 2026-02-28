影／360秒煙火秀點亮基隆夜空 七堵煙火嘉年華萬人湧入
「2026七堵煙火嘉年華」昨晚在基隆市七堵崇孝街吉隆電視對面廣場登場，以「七堵，最美麗的星空」為主題，從下午親子派對、市集活動到晚間360秒高空煙火秀，吸引上萬市民與外地遊客齊聚同歡。市長謝國樑與民眾欣賞璀璨花火。
謝國樑與立委林沛祥、副議長楊秀玉等揭幕，謝國樑說，盡管天候微雨，現場人潮與熱情絲毫未減，從親子活動到煙火展演都展現七堵的活力與在地魅力。他和林沛祥在元宵節前夕向市民拜個晚年，祝福大家新的一年平安順心、闔家安康。
七堵區長林賢家表示，自下午於永安公園舉辦「兒童親子派對」揭開序幕，由潮響樂集與點心屋兒童劇團帶來精彩演出，並安排小丑互動與限量馬年燈籠發送，吸引許多親子家庭參與。崇孝街大型市集同步登場，集結在地美食與特色商品，帶動街區人潮與商機。
晚間9時30分壓軸360秒高空煙火於河濱步道準時施放，花火隨音樂節奏層層綻放，繽紛光彩點亮七堵夜空，營造浪漫震撼的視覺效果，為整日活動畫下最璀璨句點。
謝國樑表示，市府將持續結合在地文化與節慶特色，辦理多元活動，深化社區連結與城市品牌形象，讓基隆成為充滿活力與溫度的有愛城市。
