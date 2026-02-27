台東奪「台灣景觀大獎」2殊榮 新生廣場、森林公園獲肯定

台東縣政府推動環境改善與永續治理再傳捷報，在「2025年第十三屆台灣景觀大獎」中一舉拿下兩項殊榮。其中「新生廣場再造工程」榮獲文化與都市景觀類傑出獎，「森林公園景觀改造工程」摘下公園與公共開放空間類佳作，展現城市轉型與自然解方實踐成果。

台灣景觀大獎由中華民國景觀學會主辦，為國內景觀領域具指標性的專業獎項。縣府表示，雙獎肯定不僅是設計成果受到認可，更代表台東在城市治理、自然共生與永續轉型方向上獲得專業評審肯定。

榮獲傑出獎的「新生廣場再造工程」位於舊站前，為中山路串聯縣府、寶町藝文中心與森林公園的重要軸線端點。以「打開封閉空間、創造都市連結」為設計核心，重塑公共門戶意象。廣場延續舊火車站前圓形水池記憶，打造直徑40公尺圓形開放空間，以透空棚架串聯騎樓與舊站入口，鏡面水池與自然土丘圍塑環形劇場，使場域兼具日常休憩與活動聚合功能，讓城市歷史軸線重新被看見，被形容為「都市客廳」。

另一項獲獎工程「森林公園景觀改善工程」則以「自然×永續×安全」為核心，推動森林公園2.0再生計畫。森林公園位於卑南溪南岸，為防風保安林與城市綠肺，縣府針對核心區7.76公頃進行改善，導入生態治理、水文循環與低碳工法。數據顯示，園區鳥類由28種提升至33種，原生魚類族群增加約20倍，新植喬木143株，年固碳效益達10.4公噸，並回收再利用塊石489顆，兼顧生態與資源循環。

此外，工程導入低衝擊開發（LID）概念，設置滲透鋪面與草溝系統，提升滯洪與氣候調適能力；森林探索區更以烏頭翁與紅嘴黑鵯為意象設計地景遊戲場，融合環境教育與兒童遊憩功能。