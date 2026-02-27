基隆國門廣場應援世界棒球經典資格賽 3月6到8日連3天直播

2026年世界棒球經典賽即將開打，基隆市政府3月6至8日在國門廣場連續三天舉辦賽事直播，現場將設置400吋高畫質LED大型螢幕，打造港灣特色的戶外球場氛圍，邀請球迷們一起為中華隊加油。

直播派對現場將準備應援加油棒給參與民眾，並邀請藝人郭子乾、阿龐擔綱主持，同時由崇右影藝科技大學表演藝術系學生組成熱血應援啦啦團表演。

基隆市府教育處長徐嬿立說，市府培育學生運動發展人才、設施改善等各面向持續投入資源，建德國小去年申請興建棒球運動場地工程，補助約500萬元建置打擊練習場，讓更多有興趣的學生能夠利用。

信義國中坪頂遮陽網修整建工程補助150萬元、發球機50萬元。信義國中為基隆市國中重點棒球發展學校，去年更首設棒球運動績優生。

市府去年投入棒球相關經費，含中央補助款達約1630萬元，用以優化學校棒球師資、設施設備及場地等各面向，積極推動棒球發展。

市府另推動運動部棒球專案計畫，辦理多項棒球活動，包含夏令營、交流賽、教練增能研習等，提供熱愛棒球學生及教練多元的訓練平台。