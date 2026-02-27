快訊

切辣椒「手痛10小時」女崩潰！醫揭5解辣神器：冷水、冰塊沒用

蔡依林炒熱布拉格航線 航空公司賣給你更多情緒價值

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊！閱兵強化金氏王朝接班布局

基隆國門廣場應援世界棒球經典資格賽 3月6到8日連3天直播

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國門廣場應援世界棒球經典資格賽，3月6到8日連三天直播。圖／教育處提供
基隆國門廣場應援世界棒球經典資格賽，3月6到8日連三天直播。圖／教育處提供

2026年世界棒球經典賽即將開打，基隆市政府3月6至8日在國門廣場連續三天舉辦賽事直播，現場將設置400吋高畫質LED大型螢幕，打造港灣特色的戶外球場氛圍，邀請球迷們一起為中華隊加油。

直播派對現場將準備應援加油棒給參與民眾，並邀請藝人郭子乾、阿龐擔綱主持，同時由崇右影藝科技大學表演藝術系學生組成熱血應援啦啦團表演。

基隆市府教育處長徐嬿立說，市府培育學生運動發展人才、設施改善等各面向持續投入資源，建德國小去年申請興建棒球運動場地工程，補助約500萬元建置打擊練習場，讓更多有興趣的學生能夠利用。

信義國中坪頂遮陽網修整建工程補助150萬元、發球機50萬元。信義國中為基隆市國中重點棒球發展學校，去年更首設棒球運動績優生。

市府去年投入棒球相關經費，含中央補助款達約1630萬元，用以優化學校棒球師資、設施設備及場地等各面向，積極推動棒球發展。

市府另推動運動部棒球專案計畫，辦理多項棒球活動，包含夏令營、交流賽、教練增能研習等，提供熱愛棒球學生及教練多元的訓練平台。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／花蓮北中南預賽4場全直播 中華隊開轟就送Q幣

基隆廟口夜市仁三路與愛四路將畫車輛禁行區 夜間路權還給行人

全民挺中華隊！量販超市應援優惠齊發 家樂福棒球麵包、披薩限定開賣

中信挺棒運 激勵中華隊

相關新聞

基隆國門廣場應援世界棒球經典資格賽 3月6到8日連3天直播

2026年世界棒球經典賽即將開打，基隆市政府3月6至8日在國門廣場連續三天舉辦賽事直播，現場將設置400吋高畫質LED大...

基隆廟口夜市仁三路與愛四路將畫車輛禁行區 夜間路權還給行人

基隆廟口夜市常有外地遊客，尤其假日人潮更多，但有時夜間營業時間仍有機車闖入，影響行人逛街通行，市府加強推動「行人友善區」...

南迴最大公園失修...台東三和海濱設施壞一片 居民嘆可惜

台東縣太麻里鄉的「三和海濱公園」，裡頭有多項設施，是南迴地區規模最完整的濱海公園之一，尤其鄰近三和定置漁場，向來是地方居...

蘇澳鳳凰水災善款 首波於元宵節發放

去年鳳凰水災重創宜蘭蘇澳地區，嚴重淹水造成民眾損失，蘇澳鎮公所於災後成立捐款專戶共募得一千一百五十多萬元，公所在受理申請...

廣角鏡／東西橫貫公路牌樓 認證匠師修復

太魯閣國家公園入口地標「東西橫貫公路」牌樓前年底遭工程車撞壞，太管處從台南請來專精寺廟彩繪、獲文化部認證的傳統匠師林傳智...

有錢人炫富？這原因逾千萬法拉利超跑占2車格 基隆市府回應了

基隆廟口夜市旁的博愛停車場，今天下午有民眾發現一輛價值逾千萬元的法拉利羅馬跑車，占了兩個車格停放，質疑「有錢人炫富嗎？」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。