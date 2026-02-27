基隆廟口夜市仁三路與愛四路將畫車輛禁行區 夜間路權還給行人

基隆廟口夜市常有外地遊客，尤其假日人潮更多，但有時夜間營業時間仍有機車闖入，影響行人逛街通行，市府加強推動「行人友善區」，將在近日配合夜市營業時間，正式在仁三路與愛四路畫設為「車輛禁行區」，並放置護欄與禁止進入標誌，將路權完整還給行人。

市府交通處日前和明里活動中心開「基隆市廟口夜市周邊規畫行人友善區說明會」，針對廟口夜市及愛四路夜市周邊道路提出改善方案，透過數據分析與實體規畫，期盼在觀光發展與用路安全取得雙贏。

交通處說，根據內政部行政院電信信令人口統計，基隆仁德里（廟口夜市）在假日晚間的人流密度高達每平方公里28萬人次，位居全台第8名，顯示該區有強烈的行人空間改善需求。

交通處長陳耀川指出，自2023年起，市府陸續推動「行人友善」、「行人有序」等政策，交通事故死傷數持續下降，警察局統計今年1月行人交通事故死傷數9人，比去年同期41人又減少32人，顯現改善的成效。

交通處表示，配合夜市營業時間，仁三路與愛四路將劃設為車輛禁行區，正式實施夜間時段管制，將會放置護欄與禁止進入標誌，將路權完整還給行人，違者可依道路交通管理處罰條例開單。

仁二路、仁三路等路段增設減速設施及警示標線，並配合速限調降至30公里，營造低速安全環境。夜市主要端點設置行人友善區標誌，建立明顯入口意象並提醒駕駛減速，並在重要路口加強管理，減少人車爭道衝突。

愛四路攤販指出，有時夜間營業時段有時會有機車駛入，造成人車爭道，正式設「車輛禁行區」行人較安全。行人說，有時晚上還是有機車會闖入亂竄，不僅排放廢氣也讓遊客逛街怕被車撞。