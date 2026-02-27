南迴最大公園失修...台東三和海濱設施壞一片 居民嘆可惜

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
公廁部分設施損壞，環境髒亂，民眾不敢使用。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉的「三和海濱公園」，裡頭有多項設施，是南迴地區規模最完整的濱海公園之一，尤其鄰近三和定置漁場，向來是地方居民與遊客的重要休憩據點。不過，近期民眾發現園區多項設施老舊失修，不少遊具鏽蝕損壞、部分設備無法使用，環境清潔狀況也引發質疑，安全與維護問題浮上檯面。公所表示，已完成初步盤點，將分階段進行修繕與環境清理。

位於太麻里鄉的三和海濱公園，占地近1公頃，園區規畫親子遊戲區、親水空間、自行車道、公廁與入口意象，還設有風力發電設施與多座觀景台，是南迴地區規模最完整的濱海公園之一。加上知名的三和定置漁場就在園區內，每逢假日總吸引不少民眾前來散步、賞海景與體驗「搶魚文化」，是地方引以為傲的休憩亮點。

不過，近期有居民反映，園區設施明顯老舊失修。親子遊戲區部分器材毀損、鏽蝕，草地雜草叢生，公廁設備故障，部分區域甚至堆積垃圾，整體環境顯得凌亂。附近住戶表示「以前這裡是假日最熱鬧的地方，現在不少家長看到設施壞掉，都不太敢讓孩子玩」。

也有長輩直言，公園緊鄰海邊，本應是觀光門面，如今卻讓人看了心疼。來自高雄的遊客則說，原本特地安排到此欣賞海景、順道逛漁場，沒想到園區部分設施封閉或損壞，「風景很美，但環境維護跟不上，有點可惜」。也有人擔心鏽蝕與破損設施恐有安全疑慮，希望相關單位盡速改善。

太麻里鄉公所回應，公園因啟用多年，長期受海風鹽害侵蝕，部分設施確實老化。已完成初步盤點，將分階段修繕與清理環境，優先處理具安全疑慮的遊具與公共設施，同時研議向上級爭取經費，辦理整體改善工程。

公所強調，會在兼顧安全與品質前提下，讓公園逐步恢復原有機能，也呼籲民眾共同維護環境整潔。三和海濱公園曾是南迴沿線的重要休憩節點，如今面臨設施老化考驗。地方人士盼望，在修繕與整體規畫到位後，讓這座濱海公園重新成為居民安心散步、遊客樂於駐足的海岸亮點。

親水空間已損壞多年，天氣炎熱無水可玩。記者尤聰光／攝影
設施長期暴露戶外，安全軟墊設施呈現脆化。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉的「三和海濱公園」，裡頭有多項設施，老舊失修，遊具鏽蝕損壞無法使用。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉的「三和海濱公園」，裡頭有多項設施，老舊失修，遊具鏽蝕損壞無法使用。記者尤聰光／攝影
