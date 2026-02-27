蘇澳鳳凰水災善款 首波於元宵節發放

去年鳳凰水災重創宜蘭蘇澳地區，嚴重淹水造成民眾損失，蘇澳鎮公所於災後成立捐款專戶共募得一千一百五十多萬元，公所在受理申請等行政作業後近日即將發放第一波善款，預計三月三日元宵節當天入帳，共一四七二戶受惠。

去年十一月十一日鳳凰颱風，蘇澳測站當天降雨量達六四八毫米，打破了該站十一月單日最大雨量的歷史紀錄，也是蘇澳鎮繼十五年前梅姬颱風以來最嚴重水患。

鎮公所除了積極搶救復原，也成立捐款帳戶接受各界愛心捐款，包括蘇澳進安宮捐贈二百萬元、蘇澳鎮公所仁愛基金專戶捐贈五百萬元、信大水泥公司捐贈六十萬元之外，更有來自日本姐妹市石垣市及館山市民捐款，愛心無國界。

公所表示，以受災時淹水高度達三十公分以上且在去年十二月十日前送公所申請為對象，符合申請資格共有一四七二戶，每一受災戶可以領到六千八百元慰助金（已扣掉三十元轉帳手續費），合計首批撥款總額一○○二萬餘元。

公所表示，除了上述受災戶，也放寬對象，擴及當日受災三十公分以上商店、地下室或一樓為公共空間並設有管理委員會的公寓大廈，或對外開放營業市場攤舖位等，即日起由公所勘查完成後，將發第二批次慰助金。