有錢人炫富？這原因逾千萬法拉利超跑占2車格 基隆市府回應了

基隆廟口夜市旁的博愛停車場，今天下午有民眾發現一輛價值逾千萬元的法拉利羅馬跑車，占了兩個車格停放，質疑「有錢人炫富嗎？」車內人員表示有付兩個車位的費用。市府回應表示，停車場管理員有開勸導單，車主也付2輛車停車費離場。

有網友在臉書社群「基隆人踹共」粉絲專頁貼文，一輛法拉利跑車下午停放在仁愛市場下方博愛停車場，1車占2個停車格，質疑「有錢人炫富嗎？」貼文引發民眾熱議。

這輛跑車下午駛離，車主十分低調，車內人員表示，是去廟口買東西，事前有向車場管理員表明車體大，要停兩個車位。管理員說，車主有事先說要停兩個車位，也付兩個車位的錢，有同意車子停兩個車位。

警方說，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人停車時，如不依停車時間、位置、方式、車種規定，可處600元以上1200以下罰款。

交通處副處長黃詩涵說，公立或私人停車場都受法規管理，要依規定停車，有查詢停車場管理員，車場有開勸導單，車主也付2輛車停車費離場。