聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
冬山鄉公所訂於228晚上8時26分起，施放600秒高空煙火秀，歡迎搭乘火車參加活動，低碳旅行很方便。圖／幸福冬山臉書
冬山鄉公所訂於228晚上8時26分起，施放600秒高空煙火秀，歡迎搭乘火車參加活動，低碳旅行很方便。圖／幸福冬山臉書

228連假宜蘭有很多精彩活動，頭城吉祥夜市開市滿2年，頭城鎮公所在連假第一天2月27日下午5時30分舉辦「頭城吉祥夜市2周年慶」，上百家夜市攤販共襄盛舉，現場除了演出，還發送2000張百元HAPPY券，有吃有拿；冬山鄉公所舉辦花火節，2月28日發放600秒高空煙火，晚上6時30分發送搖搖馬小提燈。

頭城夜市最早是在開蘭東路海水浴場一帶，道路兩側擺攤大約40至50家攤商，鎮長蔡文益為解決人車爭道問題，2年前另尋更方便地點新設「頭城吉祥夜市」位於鎮公所後方，不但停車方便，距離火車站走路只要5分鐘，「周五限定」每周五傍晚5時30分至10時30分開逛，幾乎吸引上萬人名潮，人氣超夯。

吉祥夜市兩年持續成長，集結超過200個特色攤位，涵蓋在地小吃、異國美食及娛樂遊戲等，好吃好玩，2月27日活動安排樂團開場，社區舞蹈班姐妹熱情演出。公所準備2000張、每張價值百元的HAPPY券贈送給民眾，分享周年慶喜悅，同時也為買氣加分。

頭城鎮有宜蘭遊客數冠軍的頭城濱海森林公園、大台北人假日必買的大溪漁港、外澳沙灘衝浪等，鎮長蔡文益歡迎來到頭城鎮欣賞太平洋美景，各家餐廳也都有海鮮等料理可供選擇，值得安排留宿小旅行。

此外，冬山鄉的冬山舊河港燈節目前正展開中，228連假有「元宵花火節」等精彩活動。27日花火市集從上午11時至下午6時，地點在冬山火車站，有文創商品、小農手作及香氛品牌，下午安排街頭藝人及光音Lafennie演出。

28日「元宵場」從下午1時30分至晚上8時30分，除了有市集，6時30分開始發送「元宵搖搖馬小提燈」限量500份；接著是小Q哥哥魔術、潘芳烈樂團精彩演出，晚上8時26分起施放600秒高空煙火秀，冬山鄉長林峻輔歡迎民眾搭乘火車到會場參加活動，逛市集看煙火，打造低碳好旅遊。

冬山鄉公所將發送「元宵搖搖馬小提燈」，限量500份，228晚上8時26分起施放600秒高空煙火秀。圖／幸福冬山臉書
冬山鄉公所將發送「元宵搖搖馬小提燈」，限量500份，228晚上8時26分起施放600秒高空煙火秀。圖／幸福冬山臉書
「周五限定」的頭城吉祥夜市自從開市以來，停車方便，距離火車站也近，一直維持人潮與買氣。圖／鎮公所提供
「周五限定」的頭城吉祥夜市自從開市以來，停車方便，距離火車站也近，一直維持人潮與買氣。圖／鎮公所提供
頭城吉祥夜市2周年慶活動，2月27日傍晚在夜市牌樓入口處，鎮公所會發送2000份的百元HAPPY券，盼吸引遊客逛夜市，到餐廳品嘗海鮮料理，夜晚留宿頭城。圖／鎮公所提供
頭城吉祥夜市2周年慶活動，2月27日傍晚在夜市牌樓入口處，鎮公所會發送2000份的百元HAPPY券，盼吸引遊客逛夜市，到餐廳品嘗海鮮料理，夜晚留宿頭城。圖／鎮公所提供

夜市 火車站 元宵 連假 宜蘭

相關新聞

慈濟大學、門諾醫院獎助學子 培育東台灣護理師

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，鎖定原住民學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即就業保...

228連假首日頭城鎮吉祥夜市發百元HAPPY券 冬山花火節28日放煙火

228連假宜蘭有很多精彩活動，頭城吉祥夜市開市滿2年，頭城鎮公所在連假第一天2月27日下午5時30分舉辦「頭城吉祥夜市2...

搶攻香港高端市場 台東縣長饒慶鈴帶隊拚鳳梨釋迦外銷

為替台東鳳梨釋迦打開更多海外通路，台東縣長饒慶鈴今率隊前往香港展開行銷行程，目標鎖定當地高端消費族群與主流銷售通路。團隊...

基隆滷肉飯節登場！邱佩琳邀民眾組「神隊友」品味 可抽65吋電視

為深化基隆在地飲食文化、活絡街區商機並帶動觀光人潮，基隆市文化觀光局3月13日至4月26日舉辦「2026基隆滷肉飯節」，...

15年來最嚴重水患…蘇澳鳳凰水災首波募款於元宵節發放1472戶受惠

去年1111鳳凰水災重創宜蘭蘇澳地區，嚴重淹水造成民眾損失，蘇澳鎮公所於災後成立捐款專戶總共募得1150多萬元，公所在受...

之前被撞壞！台南老匠師操刀…太魯閣地標「東西橫貫公路」牌樓修復

太魯閣國家公園入口地標的「東西橫貫公路」牌樓，前年遭工程車吊臂撞損，管理單位遠從台南請來專精寺廟彩繪、獲文化部認證的傳統...

