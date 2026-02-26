228連假首日頭城鎮吉祥夜市發百元HAPPY券 冬山花火節28日放煙火

228連假宜蘭有很多精彩活動，頭城吉祥夜市開市滿2年，頭城鎮公所在連假第一天2月27日下午5時30分舉辦「頭城吉祥夜市2周年慶」，上百家夜市攤販共襄盛舉，現場除了演出，還發送2000張百元HAPPY券，有吃有拿；冬山鄉公所舉辦花火節，2月28日發放600秒高空煙火，晚上6時30分發送搖搖馬小提燈。

頭城夜市最早是在開蘭東路海水浴場一帶，道路兩側擺攤大約40至50家攤商，鎮長蔡文益為解決人車爭道問題，2年前另尋更方便地點新設「頭城吉祥夜市」位於鎮公所後方，不但停車方便，距離火車站走路只要5分鐘，「周五限定」每周五傍晚5時30分至10時30分開逛，幾乎吸引上萬人名潮，人氣超夯。

吉祥夜市兩年持續成長，集結超過200個特色攤位，涵蓋在地小吃、異國美食及娛樂遊戲等，好吃好玩，2月27日活動安排樂團開場，社區舞蹈班姐妹熱情演出。公所準備2000張、每張價值百元的HAPPY券贈送給民眾，分享周年慶喜悅，同時也為買氣加分。

頭城鎮有宜蘭遊客數冠軍的頭城濱海森林公園、大台北人假日必買的大溪漁港、外澳沙灘衝浪等，鎮長蔡文益歡迎來到頭城鎮欣賞太平洋美景，各家餐廳也都有海鮮等料理可供選擇，值得安排留宿小旅行。

此外，冬山鄉的冬山舊河港燈節目前正展開中，228連假有「元宵花火節」等精彩活動。27日花火市集從上午11時至下午6時，地點在冬山火車站，有文創商品、小農手作及香氛品牌，下午安排街頭藝人及光音Lafennie演出。

28日「元宵場」從下午1時30分至晚上8時30分，除了有市集，6時30分開始發送「元宵搖搖馬小提燈」限量500份；接著是小Q哥哥魔術、潘芳烈樂團精彩演出，晚上8時26分起施放600秒高空煙火秀，冬山鄉長林峻輔歡迎民眾搭乘火車到會場參加活動，逛市集看煙火，打造低碳好旅遊。