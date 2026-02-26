快訊

搶攻香港高端市場 台東縣長饒慶鈴帶隊拚鳳梨釋迦外銷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
搶攻香港高端市場，台東縣長饒慶鈴（左三）今帶隊拚鳳梨釋迦外銷。圖／台東縣政府提供
搶攻香港高端市場，台東縣長饒慶鈴（左三）今帶隊拚鳳梨釋迦外銷。圖／台東縣政府提供

為替台東鳳梨釋迦打開更多海外通路，台東縣長饒慶鈴今率隊前往香港展開行銷行程，目標鎖定當地高端消費族群與主流銷售通路。團隊抵港後，首站拜會大陸委員會香港辦事處，就香港市場現況與推廣策略交換意見，為後續與通路商對接鋪路。

縣府指出，這趟行程事前已依規定向中央通報並完成協調。會中雙方針對香港消費趨勢、高端市場需求與品牌定位方向進行交流，也讓縣府團隊更清楚掌握當地通路脈動。

香港辦事處也表達歡迎與支持，未來若地方政府赴港推廣農產或觀光，將持續提供協助，協助串連資源。

台東鳳梨釋迦憑藉氣候與土壤優勢，果肉細緻、甜度高、香氣濃，長期在市場上有不錯口碑。縣府近年持續輔導農友提升栽培管理與分級制度，同步強化冷鏈與包裝規格，希望讓外銷品質更穩定，進一步提高品牌價值。

農業處表示，此行除拜會官方單位，也將走訪香港高端超市與農產貿易商，深化合作關係，並預計於2月28日舉辦行銷記者會，向當地通路與媒體介紹產品特色，提升曝光度。

縣府強調，未來仍會整合中央與駐外單位資源，穩紮穩打布局國際市場，讓台東鳳梨釋迦在海外高端通路站穩腳步，替農民爭取更穩定的外銷機會。

鳳梨釋迦 香港

相關新聞

花蓮空品良好日數315天！居全國第一

花蓮不但有好山好水，也有好的空氣品質，依據環境部監測，去年度花蓮空氣品質良好日數比率居全國第一，縣府環保局表示，除了邀請...

慈濟大學、門諾醫院獎助學子 培育東台灣護理師

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，鎖定原住民學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即就業保...

搶攻香港高端市場 台東縣長饒慶鈴帶隊拚鳳梨釋迦外銷

為替台東鳳梨釋迦打開更多海外通路，台東縣長饒慶鈴今率隊前往香港展開行銷行程，目標鎖定當地高端消費族群與主流銷售通路。團隊...

基隆滷肉飯節登場！邱佩琳邀民眾組「神隊友」品味 可抽65吋電視

為深化基隆在地飲食文化、活絡街區商機並帶動觀光人潮，基隆市文化觀光局3月13日至4月26日舉辦「2026基隆滷肉飯節」，...

15年來最嚴重水患…蘇澳鳳凰水災首波募款於元宵節發放1472戶受惠

去年1111鳳凰水災重創宜蘭蘇澳地區，嚴重淹水造成民眾損失，蘇澳鎮公所於災後成立捐款專戶總共募得1150多萬元，公所在受...

之前被撞壞！台南老匠師操刀…太魯閣地標「東西橫貫公路」牌樓修復

太魯閣國家公園入口地標的「東西橫貫公路」牌樓，前年遭工程車吊臂撞損，管理單位遠從台南請來專精寺廟彩繪、獲文化部認證的傳統...

