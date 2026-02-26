搶攻香港高端市場 台東縣長饒慶鈴帶隊拚鳳梨釋迦外銷

為替台東鳳梨釋迦打開更多海外通路，台東縣長饒慶鈴今率隊前往香港展開行銷行程，目標鎖定當地高端消費族群與主流銷售通路。團隊抵港後，首站拜會大陸委員會香港辦事處，就香港市場現況與推廣策略交換意見，為後續與通路商對接鋪路。

縣府指出，這趟行程事前已依規定向中央通報並完成協調。會中雙方針對香港消費趨勢、高端市場需求與品牌定位方向進行交流，也讓縣府團隊更清楚掌握當地通路脈動。

香港辦事處也表達歡迎與支持，未來若地方政府赴港推廣農產或觀光，將持續提供協助，協助串連資源。

台東鳳梨釋迦憑藉氣候與土壤優勢，果肉細緻、甜度高、香氣濃，長期在市場上有不錯口碑。縣府近年持續輔導農友提升栽培管理與分級制度，同步強化冷鏈與包裝規格，希望讓外銷品質更穩定，進一步提高品牌價值。

農業處表示，此行除拜會官方單位，也將走訪香港高端超市與農產貿易商，深化合作關係，並預計於2月28日舉辦行銷記者會，向當地通路與媒體介紹產品特色，提升曝光度。

縣府強調，未來仍會整合中央與駐外單位資源，穩紮穩打布局國際市場，讓台東鳳梨釋迦在海外高端通路站穩腳步，替農民爭取更穩定的外銷機會。