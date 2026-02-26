基隆滷肉飯節登場！邱佩琳邀民眾組「神隊友」品味 可抽65吋電視

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
為深化基隆在地飲食文化、活絡街區商機並帶動觀光人潮，基隆市文化觀光局舉辦「2026基隆滷肉飯節」。圖／基隆市政府提供
為深化基隆在地飲食文化、活絡街區商機並帶動觀光人潮，基隆市文化觀光局3月13日至4月26日舉辦「2026基隆滷肉飯節」，這次跳脫競賽與排名形式，改以「神隊友組合」參與模式，邀請民眾用分享與互動累積屬於基隆的美食記憶，可抽中65吋電視、5000元現金獎等。

副市長邱佩琳今天在記者會表示，滷肉飯對基隆而言，不僅是一道家常小吃，更承載著許多市民的成長記憶與生活片段。今年活動以「神隊友組合」為概念，鼓勵民眾實際走訪店家、支持在地經營者，透過社群分享吃滷肉飯的日常，讓更多人看見基隆樸實而溫暖的城市風貌。

文化觀光局長江亭玫指出，活動串連多家合作店家推出專屬「神隊友組合」餐點，民眾於活動期間至合作店家點選指定餐點，並於個人社群平台打卡分享，即可兌換限量活動零錢包，為美食體驗增添專屬紀念。

活動有集點抽獎，凡走訪10間合作店家並完成10則社群分享貼文，即可獲得抽獎資格，有機會抽中65吋電視、5000元現金獎及多項精選好禮。透過趣味任務設計，引導民眾深入不同街區，體驗各店家獨具特色的滷肉飯風味，打造專屬於自己的基隆美食地圖。

更多活動資訊及合作店家名單，將陸續公布於基隆市文化觀光局官網及社群平台與活動官方網站，歡迎民眾踴躍參與，一同品味基隆最具人情味的在地滋味。活動社群平台：https://pse.is/8pybls

基隆 社群 滷肉飯 美食 觀光局

