15年來最嚴重水患…蘇澳鳳凰水災首波募款於元宵節發放1472戶受惠

去年1111鳳凰水災重創宜蘭蘇澳地區，嚴重淹水造成民眾損失，蘇澳鎮公所於災後成立捐款專戶總共募得1150多萬元，公所在受理申請等行政作業後近日即將發放第一波善款，預計3月3日元宵節當天入帳，共1472戶受惠。

去年11月11日，鳳凰颱風挾帶狂風暴雨侵襲台灣，挾帶驚人暴雨，蘇澳測站當天降雨量達648毫米，打破了該站11月單日最大雨量的歷史紀錄，短時強降雨，是蘇澳鎮繼15年前梅姬颱風以來最嚴重水患。

蘇澳鎮公所除了積極搶救復原，17日成立「鳳凰颱風-1111水災」捐款帳戶接受各界愛心捐款，公所感謝蘇澳進安宮捐贈200萬元、蘇澳鎮公所仁愛基金專戶捐贈500萬元、信大水泥公司捐贈60萬元之外，更有來自日本姐妹市石垣市及館山市民捐款，愛心無國界，累積善款金額共1150萬6421元。

蘇澳鎮公所表示，募款專戶成立後依法成立委員會，針對專戶募集經費管理、善款發放方式進行討論，最後決議該專戶善款的慰問金發放，以受災時淹水高度達30公分以上且在去年12月10日前送公所申請為對象，由公所社會課依受理案件撥款。

經統計，符合申請資格共有1472戶，每一受災戶可以領到6800元慰助金（已扣掉30元轉帳手續費），合計首批撥款總額1002萬6040元，會在3月3日元宵節入帳。

第二批發放的對象比較少，鎮公所表示，除了上述受災戶，該專戶委員會也放寬對象，擴及當日受災30公分以上商店、地下室或一樓為公共空間並設有管理委員會的公寓大廈，或對外開放營業市場攤舖位等，即日起由公所進行勘查完成後將進行第2批次慰助金發放。