15年來最嚴重水患…蘇澳鳳凰水災首波募款於元宵節發放1472戶受惠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鳳凰水災重創宜蘭蘇澳鎮，鎮公所於災後成立捐款專戶共募得1150多萬元，近日將發放第一波善款，預計3月3日元宵節當天入帳，共1472戶受惠，圖為鎮長李明哲勘災狀況。圖／蘇澳鎮公所資料照
鳳凰水災重創宜蘭蘇澳鎮，鎮公所於災後成立捐款專戶共募得1150多萬元，近日將發放第一波善款，預計3月3日元宵節當天入帳，共1472戶受惠，圖為鎮長李明哲勘災狀況。圖／蘇澳鎮公所資料照

去年1111鳳凰水災重創宜蘭蘇澳地區，嚴重淹水造成民眾損失，蘇澳鎮公所於災後成立捐款專戶總共募得1150多萬元，公所在受理申請等行政作業後近日即將發放第一波善款，預計3月3日元宵節當天入帳，共1472戶受惠。

去年11月11日，鳳凰颱風挾帶狂風暴雨侵襲台灣，挾帶驚人暴雨，蘇澳測站當天降雨量達648毫米，打破了該站11月單日最大雨量的歷史紀錄，短時強降雨，是蘇澳鎮繼15年前梅姬颱風以來最嚴重水患。

蘇澳鎮公所除了積極搶救復原，17日成立「鳳凰颱風-1111水災」捐款帳戶接受各界愛心捐款，公所感謝蘇澳進安宮捐贈200萬元、蘇澳鎮公所仁愛基金專戶捐贈500萬元、信大水泥公司捐贈60萬元之外，更有來自日本姐妹市石垣市及館山市民捐款，愛心無國界，累積善款金額共1150萬6421元。

蘇澳鎮公所表示，募款專戶成立後依法成立委員會，針對專戶募集經費管理、善款發放方式進行討論，最後決議該專戶善款的慰問金發放，以受災時淹水高度達30公分以上且在去年12月10日前送公所申請為對象，由公所社會課依受理案件撥款。

經統計，符合申請資格共有1472戶，每一受災戶可以領到6800元慰助金（已扣掉30元轉帳手續費），合計首批撥款總額1002萬6040元，會在3月3日元宵節入帳。

第二批發放的對象比較少，鎮公所表示，除了上述受災戶，該專戶委員會也放寬對象，擴及當日受災30公分以上商店、地下室或一樓為公共空間並設有管理委員會的公寓大廈，或對外開放營業市場攤舖位等，即日起由公所進行勘查完成後將進行第2批次慰助金發放。

蘇澳 鳳凰颱風 捐款

相關新聞

花蓮空品良好日數315天！居全國第一

花蓮不但有好山好水，也有好的空氣品質，依據環境部監測，去年度花蓮空氣品質良好日數比率居全國第一，縣府環保局表示，除了邀請...

慈濟大學、門諾醫院獎助學子 培育東台灣護理師

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，鎖定原住民學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即就業保...

去年1111鳳凰水災重創宜蘭蘇澳地區，嚴重淹水造成民眾損失，蘇澳鎮公所於災後成立捐款專戶總共募得1150多萬元，公所在受...

之前被撞壞！台南老匠師操刀…太魯閣地標「東西橫貫公路」牌樓修復

太魯閣國家公園入口地標的「東西橫貫公路」牌樓，前年遭工程車吊臂撞損，管理單位遠從台南請來專精寺廟彩繪、獲文化部認證的傳統...

花蓮漁港友善釣魚試辦延長3個月　強化科技執法

不少民眾熱愛垂釣，花蓮縣政府推動「友善釣魚」政策，在花蓮漁港指定範圍試辦開放垂釣，兼顧漁業作業安全與民眾親海休憩需求，延...

淡季客輪減班 衝擊綠島交通、經濟 台東縣府允補助恢復雙航班

台東綠島觀光淡季，客輪業者規畫三月起每天僅保留一班往返船班，引發地方反彈，抱怨將衝擊交通、觀光及漁產運輸。縣府允諾設法籌...

