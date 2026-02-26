聽新聞
0:00 / 0:00
之前被撞壞！台南老匠師操刀…太魯閣地標「東西橫貫公路」牌樓修復
太魯閣國家公園入口地標的「東西橫貫公路」牌樓，前年遭工程車吊臂撞損，管理單位遠從台南請來專精寺廟彩繪、獲文化部認證的傳統匠師林傳智操刀，近日已修復完成，讓牌樓重現風采。
「東西橫貫公路」牌樓是60年前為慶祝中橫公路所建，見證台8線一甲子來的變遷，不但被花蓮縣政府列為歷史建築，也是旅人、遊客駐足打卡拍照的重要地標。牌樓前年底遭工程車撞壞，造成木造橫梁斷裂，「東西橫貫公路」幾個大字也被撞掉。
太魯閣國家公園管理處依據文化資產保存法規定，先提出修復計畫，獲審核通過後施工修復，但修復過程中，今年初又遭台電承包商的工程車撞及，幸好只撞倒鷹架，未損及主體。
太管處表示，修復過程中最困難處，是如何讓原本美麗的傳統彩繪恢復如舊。因為花蓮沒有傳統彩繪工藝匠師，專程從台南請來曾執行鹿港龍山寺、臺南大天后宮、北港朝天宮等國定古蹟彩繪，經驗豐富的林傳智師傅執行。
林傳智先從圖案模糊的橫梁上拓繪圖案，經過繁複工序，再把圖案還原畫到新的木製橫梁，也一併重新彩繪未受損的另一支橫梁，讓牌樓重現亮麗古風。
太管處表示，除了太魯閣牌樓風華再現，一旁的錦文橋人行步道也同步修復完成，歡迎到閣口拍照，並漫步錦文橋人行步道，欣賞立霧溪下游的景色，來一趟輕旅行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。