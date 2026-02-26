花蓮空品良好日數315天！居全國第一
花蓮不但有好山好水，也有好的空氣品質，依據環境部監測，去年度花蓮空氣品質良好日數比率居全國第一，縣府環保局表示，除了邀請志工團體、企業認養，近年來也推動空品管理智慧化，善用科技掌握汙染情形，會持續把關，提供清新、健康的好空氣。
根據環境部空氣品質監測網資料，114年度花蓮空氣品質良好、空品指標（AQI）≦50的天數高達315天，是全國第一。
縣府環保局表示，花蓮的好空氣品質長期以來在全國名列前茅，除了天然條件良好，縣府也善用智慧科技，24小時監測，掌握汙染情況。
像是在四大廠設置連線自動監測設施（CEMS）監控與防弊；和平工業區導入AI影像辨識與物聯網（IoT）感測技術，即時監控粉塵逸散，一旦發現異常立即通報。
此外，也強化營建工地管理，導入「AI自動揚塵防制系統」，透過微型感測器，全天候監控工地粉塵濃度，一旦偵測超標，即自動啟動灑水裝置，抑制揚塵偵測數值超標；也運用車牌辨識、遙測、聲音照相等設備管制高汙染車輛，為花蓮空氣品質嚴格把關。
縣府表示，也邀請縣內企業、社區發展協會、守望相助隊、學校及志工團體，目前全縣有24處的空氣品質淨化區，每季都會進行認養評比，結合環境教育與永續發展，一同維護花蓮好空氣。
縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有最珍貴的好山好水與深厚人文底蘊，是縣府推動各項建設與政策的堅實基礎。環保局制定並執行有效管制政策，落實全面管控也持續督促執行，才能讓花蓮空氣品質優於國家標準，縣府會持續努力，也盼企業負起社會責任，縣民在日常生活中實踐，讓花蓮邁向綠色永續低碳，也是宜居的城市。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。