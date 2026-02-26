花蓮漁港友善釣魚試辦延長3個月　強化科技執法

不少民眾熱愛垂釣，花蓮縣政府推動「友善釣魚」政策，在花蓮漁港指定範圍試辦開放垂釣，兼顧漁業作業安全與民眾親海休憩需求，延長試辦3個月，同步強化科技執法與巡查。

花蓮縣農業處長陳淑雯表示，此次試辦自公告日起算3個月，至5月31日止，開放位置仍為花蓮漁港西凸堤，範圍及方向依公告附圖辦理。考量前次試辦期間曾發現釣線影響航道、垃圾未清理、車輛違規進入碼頭停放及越界垂釣等情形，為確保漁船航行與作業安全，將運用監視系統蒐集違規事證，並依法舉發處分。

陳淑雯指出，花蓮擁有豐富的漁港文化與優質的海洋環境，縣府長期重視漁友及釣友的權益，友善釣魚不僅是享受休閒漁樂，更代表對海洋生態的尊重與珍惜。

若交通部中央氣象署發布海上或陸上颱風警報，且花蓮縣納入警戒範圍，或發生有感地震並發布長浪警戒，或因業務需要及安全考量時，將暫停開放垂釣。

農業處提醒，花蓮漁港以漁船作業為優先，垂釣活動不得妨礙航行及碼頭作業；釣友應穿著防滑鞋並建議穿戴救生衣，隨時注意海象安全；垂釣限使用手持釣竿，除撈魚外不得使用網具；垃圾及廢棄物須自行帶離；禁止於堤防打樁鑽孔、無人占置釣具及車輛進入港區。違反規定者，依漁港法第21條規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

農業處表示，延長試辦期間將持續維持良好管理與安全秩序，也呼籲釣友共同守法配合，讓花蓮漁港在兼顧漁業作業下，成為安全、整潔的友善釣魚環境。