快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮漁港友善釣魚試辦延長3個月　強化科技執法

中央社／ 花蓮縣26日電

不少民眾熱愛垂釣，花蓮縣政府推動「友善釣魚」政策，在花蓮漁港指定範圍試辦開放垂釣，兼顧漁業作業安全與民眾親海休憩需求，延長試辦3個月，同步強化科技執法與巡查。

花蓮縣農業處長陳淑雯表示，此次試辦自公告日起算3個月，至5月31日止，開放位置仍為花蓮漁港西凸堤，範圍及方向依公告附圖辦理。考量前次試辦期間曾發現釣線影響航道、垃圾未清理、車輛違規進入碼頭停放及越界垂釣等情形，為確保漁船航行與作業安全，將運用監視系統蒐集違規事證，並依法舉發處分。

陳淑雯指出，花蓮擁有豐富的漁港文化與優質的海洋環境，縣府長期重視漁友及釣友的權益，友善釣魚不僅是享受休閒漁樂，更代表對海洋生態的尊重與珍惜。

若交通部中央氣象署發布海上或陸上颱風警報，且花蓮縣納入警戒範圍，或發生有感地震並發布長浪警戒，或因業務需要及安全考量時，將暫停開放垂釣。

農業處提醒，花蓮漁港以漁船作業為優先，垂釣活動不得妨礙航行及碼頭作業；釣友應穿著防滑鞋並建議穿戴救生衣，隨時注意海象安全；垂釣限使用手持釣竿，除撈魚外不得使用網具；垃圾及廢棄物須自行帶離；禁止於堤防打樁鑽孔、無人占置釣具及車輛進入港區。違反規定者，依漁港法第21條規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

農業處表示，延長試辦期間將持續維持良好管理與安全秩序，也呼籲釣友共同守法配合，讓花蓮漁港在兼顧漁業作業下，成為安全、整潔的友善釣魚環境。

花蓮縣政府 農業處 碼頭

延伸閱讀

史努比屏東漁港登場！2/14起每晚甜蜜亮燈

小黃運將丟個便當盒要「到案說明」？ 北市環保局喊冤：釐清而已

金門港旅運中心啟用進入倒數 2月停車免錢、科技執法也到位

民眾亂丟垃圾全入鏡 台東科技執法114年取締28件

相關新聞

慈濟大學、門諾醫院獎助學子 培育東台灣護理師

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，鎖定原住民學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即就業保...

花蓮漁港友善釣魚試辦延長3個月　強化科技執法

不少民眾熱愛垂釣，花蓮縣政府推動「友善釣魚」政策，在花蓮漁港指定範圍試辦開放垂釣，兼顧漁業作業安全與民眾親海休憩需求，延...

淡季客輪減班 衝擊綠島交通、經濟 台東縣府允補助恢復雙航班

台東綠島觀光淡季，客輪業者規畫三月起每天僅保留一班往返船班，引發地方反彈，抱怨將衝擊交通、觀光及漁產運輸。縣府允諾設法籌...

七堵煙火嘉年華27日登場！228連假將湧現車潮 基警提對策

2026基隆七堵煙火嘉年華27日晚間登場，警方表示，當天下午4時起，七堵區崇孝街全面管制。晚上9時起封閉煙火施放地點基隆...

守護長輩的養老金 基隆警方將在醫院教長者防詐

基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，件數較上月減少6%，但財損金額較上月增加增加31%。近期網路購物詐騙增加，...

花蓮縣府攜三大平台推自由行優惠 旅行社推直航機加酒可拿50萬

為擴大國際入境與國旅市場，花蓮縣政府即日起同步啟動自由行與團體旅遊雙重優惠，攜手三大網路平台推折扣方案，並祭出「三大獎勵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。