慈濟大學、門諾醫院獎助學子 培育東台灣護理師

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮門諾醫院與台北馬偕醫護專科學校建教合作，提供設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生公費就學方案，錄取後5年最高可獲82萬元。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院與台北馬偕醫護專科學校建教合作，提供設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生公費就學方案，錄取後5年最高可獲82萬元。圖／門諾醫院提供

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，鎖定原住民學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即就業保障。慈大除全額補助學雜費、住宿費及教材等支出，每月還有五千元零用金，門諾每學期提供八點二萬元獎助金，盼為東部培養穩定護理人力。

慈濟大學護理學院五專護理科主任郭育倫表示，一一五學年度原住民族公費就學方案預計收五十名學生，具原住民身分並通過錄取者，就學學雜費與住宿費全額補助，制服、寢具、膳食及教科書等相關支出也由校方支應。

校方每月另提供五千元零用金，每學年發放九個月，五年每名學生可獲逾四十萬元補助，若成績優異再頒發一至二萬元獎學金。

慈濟大學指出，學生取得護理師證照後，可選擇至花蓮、玉里、台東關山、嘉義大林、台北新店、台中潭子、嘉義及雲林斗六等八家慈濟體系醫院服務，畢業即就業。

門諾醫院與台北馬偕醫護專科學校建教合作，推出「頂級育才方案」，設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生，錄取後由門諾醫院每學期提供八萬二千元獎助金，五年最高可獲八十二萬元實質資助，學生畢業並考取護理師證照後，可直接進入門諾醫療體系任職，起薪四萬元以上。

門諾醫院護理部培訓專員鄭金鳳表示，院方規畫完整培訓機制，自五月底起安排系列銜接課程，協助學生提早適應學習與臨床環境，期待花蓮與南澳子弟赴台北精進專業，未來返鄉投入醫療服務。

慈濟 護理師 門諾醫院

