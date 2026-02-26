淡季客輪減班 衝擊綠島交通、經濟 台東縣府允補助恢復雙航班

台東綠島觀光淡季，客輪業者規畫三月起每天僅保留一班往返船班，引發地方反彈，抱怨將衝擊交通、觀光及漁產運輸。縣府允諾設法籌措經費，確保淡季期間上、下午各有一航次進出綠島，維持基本交通量能；業者也承諾暫緩調漲居民票價，讓島上民眾安心。

往年綠島觀光淡季，台東縣府都會編列補助款協助業者維持每天兩班船往返，今年因財源不足，補助一度斷炊，業者因此決定縮減為每天一航次，也評估調漲居民票價為卅元，但遭反彈，數十名居民前天在無黨籍議員王姷力陪同下前往綠島區魚會前廣場陳情。

居民反映，航班減少恐影響觀光收益，更將造成漁獲無法即時運出，對島上生計衝擊甚鉅。王姷力說，她已向縣長饒慶鈴反映地方心聲，要求縣府研議因應措施。

台東縣政府承諾，將另籌財源補助，確保淡季期間上、下午各有一航次進出綠島，維持基本交通量能。並指示交通處盡快與業者協商，三月一日起維持每天兩航班，同時凍漲居民票價，避免增加鄉親負擔。