聽新聞
0:00 / 0:00

淡季客輪減班 衝擊綠島交通、經濟 台東縣府允補助恢復雙航班

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東綠島進入觀光淡季，客輪業者原規畫三月起每天僅保留一班往返船班，引發地方反彈。圖／聯合報系資料照片
台東綠島進入觀光淡季，客輪業者原規畫三月起每天僅保留一班往返船班，引發地方反彈。圖／聯合報系資料照片

台東綠島觀光淡季，客輪業者規畫三月起每天僅保留一班往返船班，引發地方反彈，抱怨將衝擊交通、觀光及漁產運輸。縣府允諾設法籌措經費，確保淡季期間上、下午各有一航次進出綠島，維持基本交通量能；業者也承諾暫緩調漲居民票價，讓島上民眾安心。

往年綠島觀光淡季，台東縣府都會編列補助款協助業者維持每天兩班船往返，今年因財源不足，補助一度斷炊，業者因此決定縮減為每天一航次，也評估調漲居民票價為卅元，但遭反彈，數十名居民前天在無黨籍議員王姷力陪同下前往綠島區魚會前廣場陳情。

居民反映，航班減少恐影響觀光收益，更將造成漁獲無法即時運出，對島上生計衝擊甚鉅。王姷力說，她已向縣長饒慶鈴反映地方心聲，要求縣府研議因應措施。

台東縣政府承諾，將另籌財源補助，確保淡季期間上、下午各有一航次進出綠島，維持基本交通量能。並指示交通處盡快與業者協商，三月一日起維持每天兩航班，同時凍漲居民票價，避免增加鄉親負擔。

綠島 饒慶鈴

延伸閱讀

淡季交通危機解套！綠島抗議奏效 縣府補助拍板恢復雙航班

台東公立國中小營養午餐全免費 饒慶鈴：把關食安

初一台東縣長饒慶鈴天后宮發紅包 1200份20分鐘索取完

台東縣府發放「縣有耕地」放領權狀 農民從承租戶變成土地所有人

相關新聞

慈濟大學、門諾醫院獎助學子 培育東台灣護理師

全台護理人力吃緊，花蓮慈濟大學與門諾醫院同步推出育才留才方案，鎖定原住民學生及在地國中畢業生，祭出高額補助與畢業即就業保...

淡季客輪減班 衝擊綠島交通、經濟 台東縣府允補助恢復雙航班

台東綠島觀光淡季，客輪業者規畫三月起每天僅保留一班往返船班，引發地方反彈，抱怨將衝擊交通、觀光及漁產運輸。縣府允諾設法籌...

七堵煙火嘉年華27日登場！228連假將湧現車潮 基警提對策

2026基隆七堵煙火嘉年華27日晚間登場，警方表示，當天下午4時起，七堵區崇孝街全面管制。晚上9時起封閉煙火施放地點基隆...

守護長輩的養老金 基隆警方將在醫院教長者防詐

基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，件數較上月減少6%，但財損金額較上月增加增加31%。近期網路購物詐騙增加，...

花蓮縣府攜三大平台推自由行優惠 旅行社推直航機加酒可拿50萬

為擴大國際入境與國旅市場，花蓮縣政府即日起同步啟動自由行與團體旅遊雙重優惠，攜手三大網路平台推折扣方案，並祭出「三大獎勵...

台電買下260台斤「綠寶石」 送台東弱勢族群機構

台東南迴線近期鳳梨釋迦面臨滯銷危機，外銷受阻讓在地果農陷入困境。台灣電力公司「除役及選址溝通中心」今採購260台斤優質鳳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。