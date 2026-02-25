快訊

七堵煙火嘉年華27日登場！228連假將湧現車潮 基警提對策

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2月27日至3月1日是228連續3天假期，警方預期基隆市區會湧入車潮，規畫交通管制措施因應。記者邱瑞杰／翻攝
2026基隆七堵煙火嘉年華27日晚間登場，警方表示，當天下午4時起，七堵區崇孝街全面管制。晚上9時起封閉煙火施放地點基隆河左右岸步道、俊德吊橋、台62俊賢路匝道及七賢橋兩端區域，等人潮疏散後再恢復通行。

基隆警三分局指出，七堵煙火嘉年華當天人車眾多，請民眾多利用七堵區公所停車場、光明一及光明二公有停車場、七堵停車場及七堵車站停車場等周邊停車空間，或優先搭乘大眾運輸工具前往，並配合現場員警指揮及交通管制措施，共同維護活動順利進行。

27日起至3月1日是228連續3天假期，警方預期基隆市區會湧入車潮，警一分局加強實施交通疏導及停車場週遭管制措施。

基隆市區目前有下水道管線維護工程，為促進市區交通順暢，針對廟口夜市、海洋廣場、國門廣場周邊易壅塞路段（愛三路、仁五路、仁一路段等）及博愛、東岸停車場周邊，警方將加派交通崗執行疏導。

連假期間，對東岸高架橋進入市區車輛，彈性實施仁一路小型車禁止右轉愛三路交通管制，避免驟增之車潮癱瘓市區交通。警方也將加強重要路口淨空、取締違停及並排停車，請用路人遵守交通規則，配合警方交通疏導及管制措施。

2026基隆七堵煙火嘉年華27日晚間登場，警方當天下午4時起在活動周邊區域實施交通管制。記者邱瑞杰／翻攝
2月27日至3月1日是228連續3天假期，警方預期基隆市區會湧入車潮，規畫交通管制措施因應。記者邱瑞杰／翻攝
2月27日至3月1日是228連續3天假期，警方預期基隆市區會湧入車潮，規畫交通管制措施因應。記者邱瑞杰／翻攝
