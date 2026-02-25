守護長輩的養老金 基隆警方將在醫院教長者防詐

基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，件數較上月減少6%，但財損金額較上月增加增加31%。近期網路購物詐騙增加，警方提醒民眾被詐團在Threads、臉書等社群平台，投放的「免費贈品」、「好康活動」資訊，小心受騙，蒙受損失。

基隆警方每月舉辦「打詐儀表板」宣導活動，即時呈現各類詐騙數據，包括案件數、財損情形、常見手法及防範措施，並搭配實際案例解析，期盼提升市民識詐能力，降低受害風險，將防詐意識深植人心。

基市警察局長林信雄說，統計顯示1月受理194件，較去年12月減少13件（6%），財損金額1億1071萬元，較上月增加2627萬元（31%）。1月詐騙態樣仍以網路購物詐騙居首，占30.9%，其次為假投資詐騙占13.9%、假交友投資詐財占10.3%。

為了拓展高齡銀髮族群的識詐意識，守護長輩的養老金，警方除了既有宣導方式，近期也在大型醫療院所，規畫周一或周五上午8至10時年長者較多時段，針對長輩最常遇到的「假檢警」及「假投資」等詐騙手法進行實地宣導。

警方也協調各醫療院所，在候診室等公共空間螢幕，播放防詐宣導影片，內容包含「冷靜想想」及「詐騙套路來解密」兩大系列，希望透過候診時的潛移默化，進一步加深年長者的識詐觀念。

A小姐在社群軟體Instagram認識網友，雙方以「投資賺錢」為前提交流，隨後被引導加入歹徒的LINE好友。詐騙集團以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘使A小姐下載並註冊假投資平台App，指示她先至合法平台「幣託」購買虛擬貨幣後，再轉入該假投資平台中。

A小姐今天現身說法，指她誤信詐騙的話術，依照指示將總價值41萬元的虛擬貨幣打入假投資平台，結果到要提領獲利時，平台客服卻聲稱「返利活動需儲滿10萬USDT（泰達幣）」，要求繼續匯款，她才驚覺受騙。

針對本月高發生的網路購物詐騙，基市警局刑事警察大隊長薛光明說，詐騙集團常透過Threads、臉書等社群平台，投放「免費贈品」、「好康活動」等貼文吸引民眾目光。

詐騙成員後續再以「賣貨便未完成實名認證」、「凍結帳戶」等話術，引導民眾加入假客服LINE，進而騙取民眾實體金融卡或要求操作網銀匯款。民眾切勿輕信網路上來源不明的贈品與交易連結，更不可將個人金融卡寄出或將密碼交付他人。