快訊

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

雨神攪局！228連假全台溼答答 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高！市場專家這樣看

聽新聞
0:00 / 0:00

守護長輩的養老金 基隆警方將在醫院教長者防詐

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，刑事警察大隊長薛光明（右）提醒民眾，防範詐騙集團在社群平台投放的「免費贈品」、「好康活動」貼，小心被騙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，刑事警察大隊長薛光明（右）提醒民眾，防範詐騙集團在社群平台投放的「免費贈品」、「好康活動」貼，小心被騙。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，件數較上月減少6%，但財損金額較上月增加增加31%。近期網路購物詐騙增加，警方提醒民眾被詐團在Threads、臉書等社群平台，投放的「免費贈品」、「好康活動」資訊，小心受騙，蒙受損失。

基隆警方每月舉辦「打詐儀表板」宣導活動，即時呈現各類詐騙數據，包括案件數、財損情形、常見手法及防範措施，並搭配實際案例解析，期盼提升市民識詐能力，降低受害風險，將防詐意識深植人心。

基市警察局長林信雄說，統計顯示1月受理194件，較去年12月減少13件（6%），財損金額1億1071萬元，較上月增加2627萬元（31%）。1月詐騙態樣仍以網路購物詐騙居首，占30.9%，其次為假投資詐騙占13.9%、假交友投資詐財占10.3%。

為了拓展高齡銀髮族群的識詐意識，守護長輩的養老金，警方除了既有宣導方式，近期也在大型醫療院所，規畫周一或周五上午8至10時年長者較多時段，針對長輩最常遇到的「假檢警」及「假投資」等詐騙手法進行實地宣導。

警方也協調各醫療院所，在候診室等公共空間螢幕，播放防詐宣導影片，內容包含「冷靜想想」及「詐騙套路來解密」兩大系列，希望透過候診時的潛移默化，進一步加深年長者的識詐觀念。

A小姐在社群軟體Instagram認識網友，雙方以「投資賺錢」為前提交流，隨後被引導加入歹徒的LINE好友。詐騙集團以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘使A小姐下載並註冊假投資平台App，指示她先至合法平台「幣託」購買虛擬貨幣後，再轉入該假投資平台中。

A小姐今天現身說法，指她誤信詐騙的話術，依照指示將總價值41萬元的虛擬貨幣打入假投資平台，結果到要提領獲利時，平台客服卻聲稱「返利活動需儲滿10萬USDT（泰達幣）」，要求繼續匯款，她才驚覺受騙。

針對本月高發生的網路購物詐騙，基市警局刑事警察大隊長薛光明說，詐騙集團常透過Threads、臉書等社群平台，投放「免費贈品」、「好康活動」等貼文吸引民眾目光。

詐騙成員後續再以「賣貨便未完成實名認證」、「凍結帳戶」等話術，引導民眾加入假客服LINE，進而騙取民眾實體金融卡或要求操作網銀匯款。民眾切勿輕信網路上來源不明的贈品與交易連結，更不可將個人金融卡寄出或將密碼交付他人。

基隆市警察局表示，防詐需要市民共同努力，平時可多關注相關資訊。民眾如接獲可疑電話、訊息或不明網址連結，務必保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，或撥打165反詐騙諮詢專線，讓我們共同守護基隆的治安與市民的財產安全。

基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，局長林信雄說，將加強拓展高齡銀髮族群的識詐意識，守護長輩的養老金。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，局長林信雄說，將加強拓展高齡銀髮族群的識詐意識，守護長輩的養老金。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，局長林信雄說，將加強拓展高齡銀髮族群的識詐意識，守護長輩的養老金。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，局長林信雄說，將加強拓展高齡銀髮族群的識詐意識，守護長輩的養老金。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，A小姐現身出明誤信詐騙的過程。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，A小姐現身出明誤信詐騙的過程。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆 虛擬貨幣 詐團 打詐 泰達幣 詐欺

延伸閱讀

攜手馬防部打詐 連江地檢：官兵遭詐案件1月掛零

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

拍賣詐團持有泰達幣39萬3500元拍定 賓士休旅車喊價11次仍流標

影／基隆千萬打造青少年夢想基地 打鼓、撞球、電玩、多媒體都有

相關新聞

七堵煙火嘉年華27日登場！228連假將湧現車潮 基警提對策

2026基隆七堵煙火嘉年華27日晚間登場，警方表示，當天下午4時起，七堵區崇孝街全面管制。晚上9時起封閉煙火施放地點基隆...

守護長輩的養老金 基隆警方將在醫院教長者防詐

基隆市警察局今天公布本市今年1月詐欺案件概況，件數較上月減少6%，但財損金額較上月增加增加31%。近期網路購物詐騙增加，...

花蓮縣府攜三大平台推自由行優惠 旅行社推直航機加酒可拿50萬

為擴大國際入境與國旅市場，花蓮縣政府即日起同步啟動自由行與團體旅遊雙重優惠，攜手三大網路平台推折扣方案，並祭出「三大獎勵...

台電買下260台斤「綠寶石」 送台東弱勢族群機構

台東南迴線近期鳳梨釋迦面臨滯銷危機，外銷受阻讓在地果農陷入困境。台灣電力公司「除役及選址溝通中心」今採購260台斤優質鳳...

影／基隆千萬打造青少年夢想基地 打鼓、撞球、電玩、多媒體都有

基隆市政府投入逾千萬元經費、歷時一年多規畫設計，位安樂區行政大樓10樓的「基隆市青少年福利服務中心」今天重新開幕，動態空...

宜蘭農田排水汙染「土耳其藍」網友歪樓讚美！環保局追查疑為水性漆

宜蘭礁溪鄉一處農田排水側溝昨晚遭汙染，原本清澈的排水突然變成一條藍溝渠，網友拍照貼文引發熱議，提問「是工廠排的嗎？」「像...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。