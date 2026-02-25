花蓮縣府攜三大平台推自由行優惠 旅行社推直航機加酒可拿50萬

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為擴大國際入境與國旅市場，花蓮縣政府啟動自由行與團體旅遊雙重優惠，攜手三大網路平台推折扣方案，吸引旅客延長停留在花蓮的時間。記者王思慧／攝影
為擴大國際入境與國旅市場，花蓮縣政府即日起同步啟動自由行與團體旅遊雙重優惠，攜手三大網路平台推折扣方案，並祭出「三大獎勵、百萬競賽」，吸引旅客延長停留在花蓮的時間，深化永續體驗。

縣府觀光處整合交通、住宿與體驗資源，推出「花蓮森呼吸．給自己一段看海的假期」自由行優惠，攜手雄獅旅遊、易遊網與Klook三大平台，行銷花蓮山海旅程。

觀光處表示，雄獅推出火車與高鐵自由行，結合小農體驗、窯烤麵包DIY、寵物友善住宿與租車自駕行程，每人優惠500元；易遊網主打「三麗鷗萌旅號」主題商品，旅客透過平台或APP領折扣碼，套裝行程每人折抵500元；Klook則針對遠雄海洋公園、新光兆豐休閒農場及秀姑巒溪泛舟等體驗商品限量現折200元。旅客持線上憑證至特約店家，還可享加碼優惠或滿額贈禮。

團體市場方面，縣府推出「2026永續遊花蓮旅行社獎勵方案」，入境團體12人以上、住宿至少2晚並參與指定項目，每人每晚補助1000元，每人最高4000元。直航機加酒行程搭乘松山、高雄、台中或韓國仁川直飛花蓮航線，住宿2晚以上，每人每晚最高補助500元，最多4晚2000元，每家旅行社上限50萬元。

另推國旅團體獎勵，自4月1日至6月30日，安排30人以上團體住宿2晚並走訪環保標章旅館、環保餐廳、環境教育場所或GSTC認證旅宿等指定項目，每團補助1萬元，每家最多5團，總經費100萬元，3月3日起開放預約。帶團人數競賽則統計4月1日至11月30日實際人次，前三名可獲60萬、30萬及10萬元獎金。

花蓮縣旅行商業同業公會常務理事樓麗萍指出，4月將迎來約181名泰國團客與229名越南團客包機來訪，韓國包機每周2班、停留4至5天，盼持續擴大東南亞與東北亞市場。

觀光處長余明勲表示，春節後住房率易回落，縣府提前推出優惠延續旅遊熱度，並配合中央觀光政策加碼至6月底；面對旅遊型態轉變，實際住房率常較預訂率高出1至2成，顯示市場仍具動能。縣府將視年度預算審議情形，規畫後續行銷與活動，持續為花蓮觀光注入動力。

花蓮縣政府 住宿 自由行 國旅 旅行社

