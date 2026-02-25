宜蘭農田水溝出現「Tiffany藍」 縣府環保局追查

宜蘭礁溪一處農田排水系統的水溝昨天遭污染，水色呈現Tiffany藍。縣府環保局到場稽查時，水色已恢復正常，後續將擴大訪查，找出污染源。

有網友在社群媒體Threads發文指出，昨天下午發現礁溪當地的農田水利渠道遭染色，「水溝的水直接藍到像地面，超級可怕這是工廠放的嗎？」。其他網友回應，這個藍，乍看很像人行道、PU跑道，也像Tiffany藍，實在很誇張。

宜蘭縣環保局今天表示，昨晚約8時獲報這起事件後，隨即派員於半小時內趕抵現場，但水色已恢復正常，經查周邊都無異狀。今天再度擴大逐戶訪查，發現當地都以一般民宅為主，後續將擴大追蹤。

環保局指出，經照片初步研判，懷疑是民眾施作工程後，直接清洗沾染油漆的器具導致，因是水性漆，一經清洗容易暈染並隨著水流出去，造成大面積染色，但顏色相對也退得快，因此較難追查源頭。若經查出，可依水污染防治法，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。