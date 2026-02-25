煙仔虎與煙仔傻傻分不清？曹銘宗抓包轉運站畫錯、口感大不同

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
煙仔虎與煙仔「傻傻分不清」，曹銘宗抓包基隆城際轉運站畫錯。圖／讀者提供
煙仔虎與煙仔「傻傻分不清」，曹銘宗抓包基隆城際轉運站畫錯。圖／讀者提供

基隆市城際轉運站的「海洋主題公廁」畫有基隆特色海產「煙仔虎」（東方齒鰆），目前時節最為肥美，很多遊客到基隆必點海鮮，但作家曹銘宗發現把「煙仔虎」畫錯變成「煙仔」（正鰹），兩魚外觀最大的差別在於身上的橫條紋，東方齒鰆在背部，正鰹則在腹部。

曹銘宗在臉書說，東方齒鰆跟正鰹的外形、大小很像，除了身上的橫條紋部位不同，前者白肉，後者紅肉。煙仔虎與煙仔的外表很像，但煙仔虎的牙齒比煙仔尖利而粗疏，故又名「疏齒」（台語音se-khí，形容牙齒稀疏、縫隙大），以其有鋒利的犬齒，在鯖科中很少見，或許更能說明「虎」名由來。

曹銘宗表示，台灣海域都有煙仔虎分布，以基宜花東最多，尤其在東北角海域，捕撈方式是定置網、曳繩釣、一支釣等友善漁法。約30年前，基隆碧砂漁港以「小鮪魚」之名來行銷煙仔虎，「南黑鮪魚，北煙仔虎」，打響了名號。煙仔虎是平價魚種，基隆的海鮮餐廳大都一魚二吃：刺身、頭尾煮湯，一般家庭則可輪切煎赤赤。

此外，台灣的魚罐頭重鎮宜蘭（南方澳），很多以煙仔虎來製造鮪魚罐頭，但會在罐頭上標示。曹銘宗說，每年冬季至初春是東北角海域煙仔虎最肥美的季節，煙仔虎刺身，很受歡迎，煙仔虎味噌湯也「腰瘦好吃」。

台語泛稱鰹魚為「煙仔」，但各地還有不同的稱呼，正鰹的名字就有「大煙」、「小串」、「柴魚」、「倒滾」、「卓鯤」等。

國立海洋科技博物館典組主任陳麗淑說，圖片傳遞的訊息要正確，煙仔虎和正鰹外觀的花紋位置不一樣，煙仔虎的肉偏白，正鰹較偏紅，差異頗大。

基隆市新式公廁分級分成「特優級」、「優等級」和「普通級」三個等級，融合三種海洋生物黑鯛、鎖管、煙仔虎。環保局表示，煙仔虎魚類圖像以漫畫方式呈現，經比對與原物種特徵大致相符，尊重藝術家的創作。

基隆 曹銘宗 黑鮪魚 南方澳 魚類 碧砂漁港 藝術家

