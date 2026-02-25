快訊

花東咖啡導向精品化 體驗山海交界獨特風味

中央社／ 記者李先鳳花蓮縣25日電

農糧署東區分署輔導花、東咖啡農友取得有機及安全驗證，導入精品咖啡評鑑制度與專業後製技術，不僅產量上穩定成長，在評鑑賽事中，成績也逐年提升獲業界肯定。

東部因太平洋海風常年吹拂，豐沛水氣極適合種植咖啡，花蓮是台灣咖啡產地之一，歷史能追溯至日治時期約1930年代，日本人在花蓮種植約400公頃咖啡樹，生產的咖啡銷售至日本，是台灣最早企業化種植咖啡的發源地。

農糧署東區分署今天發布訊息表示，花蓮、台東具備山海交界獨特氣候，生產的咖啡豆極具特殊風味，口感醇厚且層次鮮明，咖啡種植面積約235公頃，占全台灣種植面積約20%，由於地理條件各具特色，是國內精品咖啡愛好者的尋豆天堂。

農糧署東區分署說明，近年積極推動有機種植，咖啡風味以柑橘、核果香氣及高甜度為特色，主要產區包括花蓮舞鶴台地、瑞穗、壽豐、萬榮及台東太麻里等地；東部地區農業長期以來，均以有機、友善、安全為特色，花蓮與台東縣發展東部精品咖啡為目標，目前咖啡安全驗證面積約91公頃，占咖啡種植面積約38%，其中有機驗證面積約有88公頃。

東區分署指出，自民國106年起辦理精品咖啡評鑑活動，並專業輔導農友提升田間管理技術及採後調製烘焙的品質及水準，評鑑結果普遍達到美國精品咖啡協會（SCA）定義精品咖啡標準，建立東部咖啡香醇口碑與品牌印象。

農糧署東區分署長林美華強調，農友以友善耕作方式，讓在地咖啡不僅能喝得安全、安心，也共同守護東部生態環境；邀請大家在春暖花開時節，安排一趟放鬆心情、放慢步調的花東行程，欣賞山海美景，體驗在地多元族群與農村文化。

