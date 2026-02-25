台電買下260台斤「綠寶石」 送台東弱勢族群機構

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台電員工搬運一箱箱沉甸甸的鳳梨釋迦分送愛。圖／台電提供
台東南迴線近期鳳梨釋迦面臨滯銷危機，外銷受阻讓在地果農陷入困境。台灣電力公司「除役及選址溝通中心」今採購260台斤優質鳳梨釋迦，全數捐贈給在地弱勢機構，包括「阿尼色弗兒童之家」與「海山弘願慈善基金會」，希望協助農民同時，也讓青少年與長者吃到「綠寶石」水果。

台電除役及選址溝通中心督導洪志豪表示，這些鳳梨不僅是農民心血結晶，更希望能留在台東，讓弱勢族群也能感受到家鄉的甜美。

今年南迴線鳳梨釋迦因市場波動，滯銷比例一度高達6成，許多果農對辛苦栽培的成果感到焦慮。台電得知消息後迅速啟動採購機制，表達對在地農民的支持。上午的捐贈現場，台電員工搬運一箱箱沉甸甸的鳳梨釋迦分送愛。

縣農會理事長楊招信說，鳳梨釋迦富含維生素C、B2及多種礦物質，對成長中的青少年與咀嚼能力較弱的長者都是極佳的營養來源。認為台電這次捐贈對農民不僅是經濟上的實質幫助，更是心理上的鼓勵。

台東南迴線近期鳳梨釋迦面臨滯銷危機，外銷受阻讓在地果農陷入困境。台灣電力公司「除役及選址溝通中心」今採購260台斤優質鳳梨釋迦，全數捐贈給在地弱勢機構。圖／台電提供
