台電買下260台斤「綠寶石」 送台東弱勢族群機構

台東南迴線近期鳳梨釋迦面臨滯銷危機，外銷受阻讓在地果農陷入困境。台灣電力公司「除役及選址溝通中心」今採購260台斤優質鳳梨釋迦，全數捐贈給在地弱勢機構，包括「阿尼色弗兒童之家」與「海山弘願慈善基金會」，希望協助農民同時，也讓青少年與長者吃到「綠寶石」水果。

台電除役及選址溝通中心督導洪志豪表示，這些鳳梨不僅是農民心血結晶，更希望能留在台東，讓弱勢族群也能感受到家鄉的甜美。

今年南迴線鳳梨釋迦因市場波動，滯銷比例一度高達6成，許多果農對辛苦栽培的成果感到焦慮。台電得知消息後迅速啟動採購機制，表達對在地農民的支持。上午的捐贈現場，台電員工搬運一箱箱沉甸甸的鳳梨釋迦分送愛。