影／基隆千萬打造青少年夢想基地 打鼓、撞球、電玩、多媒體都有

基隆市政府投入逾千萬元經費、歷時一年多規畫設計，位安樂區行政大樓10樓的「基隆市青少年福利服務中心」今天重新開幕，動態空間包括娛樂室、多媒體教室、大小練團室、多元韻律教室等皆可透過線上系統預約免費使用，有打鼓室、撞球間、電玩遊戲室等，空間相當多元，很受青少年歡迎。

開幕由學生導覽揭開序幕，孩子們介紹各教室設計理念與功能規畫，有專業音響與樂器設備完善的團練室、多媒體創作教室，以及提供閱讀與沉澱思考的靜態閱讀區、討論室等多元空間，兼顧動靜需求。學生說，空間規畫納入青少年意見，讓場域更貼近實際使用需求，十分實用。

市長謝國樑表示，基隆氣候多雨、地形特殊，完善的室內活動空間對兒少成長尤為重要。青少年正處於身心發展關鍵階段，面對課業、人際與家庭等多重挑戰，市府責無旁貸打造安全、友善且具支持性的專屬場域，讓孩子能自在交流、探索興趣與發展潛能。

兒童及少年事務處處長吳雨潔指出，市府在籌設期間多次邀集基隆地方法院、基隆家扶中心、基隆市社區培力中心、「乘風少年－基隆塢」、阿普蛙工作室、兒少代表及青年委員等單位會商討論，並參訪南港信義少年服務中心與桃園市兒童美術館，透過跨縣市交流與充分討論，形塑符合青少年多元需求的空間樣貌。