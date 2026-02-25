宜蘭農田排水汙染「土耳其藍」網友歪樓讚美！環保局追查疑為水性漆

宜蘭礁溪鄉一處農田排水側溝昨晚遭汙染，原本清澈的排水突然變成一條藍溝渠，網友拍照貼文引發熱議，提問「是工廠排的嗎？」「像PU跑道，不小心讓人走進去」，更有網友歪樓大讚「蒂芬妮藍」、「土耳其藍」好好看；縣環保局獲報到場，水色已恢復正常，研判可能是水性漆，容易暈染也退得快。

汙染發生在礁溪鄉踏踏路附近，昨天傍晚有民眾發現污染農田排水，晚間在社群貼文「超級可怕，這是工廠放的嗎？」掀起大批網友留言認為是工業排放廢水，也有人說像是含銅廢水，一定要揪出源頭。

由於汙染的顏色太醒目，更網友說這藍得很誇張、很美，像「土耳其藍」，調漆師傅很厲害；乍看也很像人行道、PU跑道。

宜蘭縣環保局說，昨晚大約8時接獲民眾通報，半小時內派員趕抵現場，水色已恢復正常，經查四周均無發現異狀，也沒有可疑工廠，初步研判顏色污染像是油漆。