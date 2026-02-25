淡季交通危機解套！綠島抗議奏效 縣府補助拍板恢復雙航班

隨著春節假期結束，台東綠島進入觀光淡季，客輪業者原規畫自3月起每日僅保留1班往返船班，引發地方反彈。由於航班縮減將衝擊居民交通、觀光人潮及漁產運輸，綠島民眾昨天下午集結表達訴求，盼縣府出面協調解決。

縣府交通及養護工程處交通管理科指出，縣府將設法籌措經費，確保淡季期間上午與下午各有1航次進出綠島，維持基本交通量能；業者方面也承諾暫緩調漲居民票價，讓島上民眾安心。

往年淡季期間，縣府多會編列補助款，協助業者維持每天2班船往返，以確保交通穩定。不過今年因財源不足，補助一度中斷，業者因此決定調整營運規模，除縮減為每天1航次外，也評估調漲當地居民船票30元。

此舉讓居民憂心不已。無黨籍縣議員王姷力昨率村民與漁民在綠島區漁會前廣場陳情，強調航班減少恐影響觀光收益，更將造成漁獲無法即時運出，對島上生計衝擊甚鉅。她隨後也向縣長饒慶鈴反映地方聲音，要求縣府儘速研議因應措施。

王姷力表示，抗議行動結束後已立即與縣長取得聯繫，縣府態度積極，承諾將另籌財源支應補助，並指示交通處盡快與業者協商。最終拍板自3月1日起恢復每天2班船往返綠島，同時成功協調業者凍漲居民票價，避免增加鄉親負擔。

這場航班風波暫時落幕，也讓居民鬆了一口氣。未來淡季交通如何穩定規畫，仍考驗縣府財政調度與長期配套安排。