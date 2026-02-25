快訊

檢察官變地下錢莊？基檢檢察官涉放款後勒索財物 檢方發動搜索查辦

MLB／鄭宗哲大聯盟春訓首安出爐！打點進帳、OPS值1.000

學測成績公布五標一次看 數A五標均略升、滿級分人數略減

聽新聞
0:00 / 0:00

淡季交通危機解套！綠島抗議奏效 縣府補助拍板恢復雙航班

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
無黨籍縣議員王姷力（左二）昨率村民與漁民在綠島區漁會前廣場陳情，強調航班減少恐影響觀光收益，更將造成漁獲無法即時運出，對島上生計衝擊甚鉅。圖／民眾提供
無黨籍縣議員王姷力（左二）昨率村民與漁民在綠島區漁會前廣場陳情，強調航班減少恐影響觀光收益，更將造成漁獲無法即時運出，對島上生計衝擊甚鉅。圖／民眾提供

隨著春節假期結束，台東綠島進入觀光淡季，客輪業者原規畫自3月起每日僅保留1班往返船班，引發地方反彈。由於航班縮減將衝擊居民交通、觀光人潮及漁產運輸，綠島民眾昨天下午集結表達訴求，盼縣府出面協調解決。

縣府交通及養護工程處交通管理科指出，縣府將設法籌措經費，確保淡季期間上午與下午各有1航次進出綠島，維持基本交通量能；業者方面也承諾暫緩調漲居民票價，讓島上民眾安心。

往年淡季期間，縣府多會編列補助款，協助業者維持每天2班船往返，以確保交通穩定。不過今年因財源不足，補助一度中斷，業者因此決定調整營運規模，除縮減為每天1航次外，也評估調漲當地居民船票30元。

此舉讓居民憂心不已。無黨籍縣議員王姷力昨率村民與漁民在綠島區漁會前廣場陳情，強調航班減少恐影響觀光收益，更將造成漁獲無法即時運出，對島上生計衝擊甚鉅。她隨後也向縣長饒慶鈴反映地方聲音，要求縣府儘速研議因應措施。

王姷力表示，抗議行動結束後已立即與縣長取得聯繫，縣府態度積極，承諾將另籌財源支應補助，並指示交通處盡快與業者協商。最終拍板自3月1日起恢復每天2班船往返綠島，同時成功協調業者凍漲居民票價，避免增加鄉親負擔。

這場航班風波暫時落幕，也讓居民鬆了一口氣。未來淡季交通如何穩定規畫，仍考驗縣府財政調度與長期配套安排。

綠島 航班 調漲

延伸閱讀

台東公立國中小營養午餐全免費 饒慶鈴：把關食安

初一台東縣長饒慶鈴天后宮發紅包 1200份20分鐘索取完

台東縣府發放「縣有耕地」放領權狀 農民從承租戶變成土地所有人

中職／樂天桃猿台東春訓 將抽空指導在地小球員

相關新聞

廣角鏡／基隆小提燈 飛天馬PK旋轉木馬

基隆市府「飛天馬」和市議會「旋轉木馬」元宵小提燈都選在昨天亮相。副市長邱佩琳說，彩虹色系飛天馬小提燈，搭配翅膀與星星元素...

台11線同路段路牌差竟3公里 南向標9K北向卻是6K恐延誤救援

有「全台最美省道公路」之稱的台11線花東海岸公路，近日在花蓮鹽寮路段傳出公里牌標示有誤情形，同一地點南向標示為9K，北向...

花蓮21校換裝154台冷氣更節能 營養午餐在地有機蔬菜占逾6成

各級學校已開學，花蓮縣政府要求各校完成環境整理與校安自主檢核，並同步強化午餐肉品源頭控管與抽驗機制，推動在地有機食材政策...

中央同意興建宜蘭鐵路高架化建設 地方無感嘆「這張選舉支票太久」

行政院長卓榮泰大年初一到宜蘭走春拜廟，宣布同意宜蘭鐵路高架化建設，原以為新春送給宜蘭人大紅包，但連日來民眾幾乎無感，尤其...

台11線南向9K處 北向標示變6K

有「全台最美省道公路」之稱的台十一線花東海岸公路，近日在花蓮鹽寮路段傳出公里牌標示有誤情形，同一地點南向標示為九Ｋ，北向...

淡季交通危機解套！綠島抗議奏效 縣府補助拍板恢復雙航班

隨著春節假期結束，台東綠島進入觀光淡季，客輪業者原規畫自3月起每日僅保留1班往返船班，引發地方反彈。由於航班縮減將衝擊居...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。