台11線南向9K處 北向標示變6K

有「全台最美省道公路」之稱的台十一線花東海岸公路，近日在花蓮鹽寮路段傳出公里牌標示有誤情形，同一地點南向標示為九Ｋ，北向卻為六Ｋ，差距達三公里。民眾擔憂，若發生事故通報救援，恐因里程數混淆影響定位與救援效率。公路局表示，已要求廠商改善。

台十一線沿太平洋海岸蜿蜒，介於海岸山脈與海景之間，視野遼闊、彎道寬敞，騎士吳小姐指出，日前與友人相約在九Ｋ處會合，往北騎乘時，看到十Ｋ後便準備倒數，未料卻未見九Ｋ，反而直接跳為六Ｋ，察覺異狀後停下查看，才發現同一地點南下為九Ｋ、北上卻是六Ｋ。經與友人比對其他路段公里牌，僅該處出現異常，研判為單一牌面標示錯置。

她擔心，花蓮地形狹長，部分海岸路段住戶稀少，醫療與救護資源分布較遠，一旦發生車禍或身體不適需報警求援，若雙向公里數不同，可能增加通報時的困擾，盼相關單位釐清並修正。

另名機車騎士吳先生則指出，周邊尚有明顯地標可供辨識，報案或相約時，若能補充周遭環境說明，應可避免混淆。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，經初步了解應為廠商設置時誤將牌面方向裝置錯誤，已聯繫廠商，近日將派員前往現場調整，確保標示一致，維護用路人權益與行車安全。