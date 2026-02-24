東京國際食品展3月登場 台東8業者推優質農產

日本東京國際食品展即將在3月間登場，台東縣政府今天和將前往參展的台東8家業者亮相，參展項目以台東優質農產品為主，包括茶葉和鳳梨釋迦等加工品。

亞洲具規模的2026東京國際食品展，將於3月10日至13日舉行，台東縣政府今天攜手將參與的8家台東業者舉辦行前說明會。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，台東集結8家在地品牌共同參展，包括以在地天然釀造醋品的「秋釀慢慢」、深耕製茶工藝並累積近百次得獎紀錄的「允芳茶園」、獲ITI鑽石獎並擁有近100面紅烏龍金牌的「博雅齋自然茶園」、結合東海岸深層海水與刺蔥及荖葉等在地作物釀造職人地酒的「東太陽製酒」。

另外，推動有機水稻栽種與食農教育的「梓園碾米工廠有限公司」、契作面積達1200公頃並外銷全球的「皇家穀堡」、以台東釋迦釀製風味酒與冷凍鮮果展現台東農產加工實力的「山漾食品」，以及有機花草茶展現自然風味的「花蒔間」，共同呈現台東從農業生產到食品加工的多元樣貌。

台東縣政府秘書長盧協昌表示，東京國際食品展為亞洲最具指標性的食品專業展會之一，是全球食品業者、進口商與餐飲通路交流的重要平台。透過參展，將台東來自土地與海洋的自然風味帶向國際市場，讓世界看見台東品牌的獨特價值。