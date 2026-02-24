太平山遊樂區聯外道路施工 3/3至4/30局部休園

快訊

中央社／ 宜蘭縣24日電

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，因太平山國家森林遊樂區聯外道路將施工，3月3日到4月30日局部休園，只開放到鳩之澤溫泉區，太平山莊、翠峰湖都暫時封閉。

林業保育署宜蘭分署指出，太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」7公里處，在去年4月30日因豪雨造成路基嚴重流失，之後雖搶通，但只能單線雙向通車。為接續辦理第2階段路基復建工程，災點將施作鋼軌微型樁工程，並封路施工。

宜蘭分署表示，配合第2階段路基復建工程，3月3日到4月30日期間，「宜專一線」7公里以上的遊憩據點，像是太平山莊、翠峰湖都暫時封閉；「宜專一線」4公里附近的鳩之澤溫泉區照常營運，開園時間調整為上午8時，入園門票及停車費打5折。

太平山 森林遊樂區 宜蘭

