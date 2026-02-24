快訊

平溪天燈節元宵夜登場 基隆市公車規畫接駁公車上山30元、下山免費

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，基隆市公車處比照往年作法，行駛接駁公車方便民眾參加。圖／基隆市公車處提供
2026年新北市平溪天燈節3月3日元宵節，在平溪區十分廣場登場，周邊道路實施交通管制。基隆公車處今天表示，當天會規畫接駁公車，往來基隆火車站和南站，方便基隆民眾前往參加。

公車處表示，今年比照往年作法，與新北市政府觀光旅遊局合作，行駛天燈節接駁公車。基隆端上下車地點在基隆火車站南站出口、星宇航空企業認養的候車亭旁，十分端上下車地點在基平橋頭。上山（往十分方向）收費30元，營運時間是3月3日上午10時至晚間7時。下山（往基隆方向）免費，營運時間是當天上午10時40分至晚上10時。

公車處長鍾惠存說，接駁公車自基隆火車站出發上山，沿途停靠「暖暖區公所」、「東興廟」公車站，經過基平隧道直達新北市基平橋頭。乘客下車後，步行約15分鐘可到達十分廣場。

基平橋頭發車下山經過基平隧道，沿東勢街、水源路、八堵路、南榮路、愛三路及仁二路行駛，終點是基隆火車站（南站），基隆端沿線市區公車站位（含循環站）皆可按鈴下車。

公車處提醒民眾，多加利用接駁公車往返基隆與十分，避免周邊尋覓停車空間困難及塞車之苦。接駁公車上山採刷卡或投現方式收費，社福卡、學生票、TPASS定期票等優惠不適用，若電子票證無法扣款可上車投現。

接駁公車上山方向，在當天下午3時以前，班距為20分鐘，下午3時以後為15分鐘1班。下山方向當晚7時前，班距為20分鐘，晚間7時後滿載即發車。

