台11線同路段路牌差竟3公里 南向標9K北向卻是6K恐延誤救援

有「全台最美省道公路」之稱的台11線花東海岸公路，近日在花蓮鹽寮路段傳出公里牌標示有誤情形，同一地點南向標示為9K，北向卻為6K，差距達3公里。民眾擔憂，若發生事故通報救援，恐因里程數混淆影響定位與救援效率。公路單位表示，疑似廠商誤將牌面方向裝反，已要求改善。

台11線沿太平洋海岸蜿蜒，介於海岸山脈與海景之間，視野遼闊、彎道寬敞，是不少機車騎士與自行車族喜愛的騎乘路線。但近日一名鐵馬族吳小姐指出，日前與友人相約在9K處會合，往北騎乘時，看到10K後便準備倒數，未料卻未見9K，反而直接跳為6K，察覺異狀後停下查看，才發現同一地點南下為9K、北上卻是6K。

吳小姐說，經與友人比對其他路段公里牌，僅該處出現異常，研判為單一牌面標示錯置。她認為，花蓮地形狹長，部分海岸路段住戶稀少，醫療與救護資源分布較遠，一旦發生車禍或身體不適需報警求援，若雙向公里數不同，可能增加通報時的困擾，盼相關單位釐清並修正。

另名機車騎士李先生認為，應是北向公里牌方向裝反，實際影響有限，多數民眾現今習慣使用手機地圖導航，較少單憑公里牌定位；吳先生則指出，周邊尚有明顯地標可供辨識，報案或相約時若能補充周遭環境說明，應可避免混淆。