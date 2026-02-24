花蓮第2座失智日照中心 慈濟樂健康耆老學園啟用

花蓮縣第2座純失智日照中心今天啟用，由慈濟基金會設立的「樂健康耆老學園」在吉安鄉揭牌；花蓮現有19座日照中心，啟用後增為第20座，象徵失智友善照顧網絡再向前邁進。

「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經9年籌劃興建，今天上午由慈濟基金會副總執行長暨長照中心召集人林碧玉、衛福部長照司副司長吳希文、照護司長蔡淑鳳、花蓮縣衛生局長朱家祥等人揭牌，正式對外服務，打造結合陪伴、健康與社區共融的長者支持基地。

吳希文致詞表示，今年起衛福部啟動長照3.0，重要的目標之一就是希望醫療跟長照整合，相關體系到去年底已超過216處的ABC據點遍布全台，希望能促進健康老化、在地安老以及安寧善終。慈濟樂健康耆老學園已達到健康老化的目標，讓長輩能夠在地有合適、生活的好空間，大家一起見證這項成果。

林碧玉表示，此學園可成為典範，長者能在這裡學習、活得健康，年輕人則提供服務，這樣一個好的環境，盼能拓展到各地，成為社區重要的地方。

花蓮縣衛生局說明，依民國114年統計，花蓮縣失智症推估人數為5352人、確診人數4980人，確診比率達93.05%，為全國第2；為打造更完整的失智友善照護網絡，縣內以4家失智共照中心為核心，推動篩檢至確診的「一條龍」服務，並建置醫療端與13鄉鎮、38處失智據點的轉銜綠色通道，提供延緩失智等支持服務。

學園以「樂齡環保健康促進」為理念，透過團體活動、生活復能與人際互動，協助長者延緩退化、維持尊嚴並找回自信與價值。同時整合慈濟慈善、醫療與人文資源，讓照顧不只在機構內，更能與家庭及社區連結。

園區空間規劃1樓設有樂健康小棧（照顧者咖啡館），提供家庭照顧者喘息與交流空間；家庭照顧者服務中心協助連結各項支持；銀髮蔬食食堂辦理供餐與共餐；長照達人館作為專業培訓及家屬教育平台。

2樓為失智型日間照顧中心，可服務45名符合資格的長者，依政府長照規定收費；另設慈馨會所（精障據點），透過過渡性工作訓練，陪伴53名會員逐步回歸社區。

另外，未來園區也將提供慈濟二手輔具供民眾免費申請，減輕照護者家庭負擔。3樓則將規劃失智型團體家屋，提供24小時家庭式、溫暖安心的照護。

花蓮縣第一座純失智型日間照顧中心，是113年6月啟用的「靈糧堂米崙小規模多機能服務中心」。