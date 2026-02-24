快訊

9大國運籤一次看！好壞摻半 神明示警「謹慎行事防天災地變」

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

前進多眷村綠營艱困選區 童子瑋：人心是肉做的有信心突破框架

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今在碇內辦「市民見面會」，碇內是綠營的艱困選區，他說民眾的心都是肉做的，會提出有感政策和訴求，有信心突破框架。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋今在碇內辦「市民見面會」，碇內是綠營的艱困選區，他說民眾的心都是肉做的，會提出有感政策和訴求，有信心突破框架。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議長童子瑋今在碇內辦「市民見面會」時說，過去開票數據顯示，暖暖、碇內是綠營的艱困選區，但時代已走到選人不選黨階段，民眾的心都是肉做的，感情可以融化鐵板，他會提出有感政策和訴求，有信心突破框架。

2026九合一選舉

民進黨提名童子瑋參選基隆市長，挑戰爭取連任的現任市長謝國樑。童陣營規畫一系列「進步基隆 市民見面會」，前兩場分別在仁愛區獅球里民活動中心、林泉里民活動中心舉行，今天上午在暖暖區碇祥里民活動中心舉辦第3場，下午3時30分在七堵區富民里活動中心舉辦第4場。

童子瑋說，過去選舉的開票數據顯示，暖暖區的暖暖、碇內地區，因為有很多眷村，過去對民進黨而言都是艱困選區。他很有信心在每一個地區、社區努力，靠一步一腳印感動選民，提出政策讓選民有感受，把選票開到極大化，突破原來的框架。

童子瑋觀察，暖暖、碇內地區居民非常重視生活品質，所以能不能讓長輩有舒適的環境、有休憩的公園，或是眷村未來的改造，國有土地及設施的再造，讓大家有個生活的地方可以去。

暖暖和碇內有很多年輕人在台北上班，童子瑋認為能不能讓他們更方便地到台北，或是更方便地從台北回來，以及滿足長輩的採買、醫療、長照需求，都是他要努力的地方，後後會陸陸續續提出政策，回應不同族群的需求。

童子瑋還提及仁愛區光華國宅的經驗，指當地也是傳統眷村住戶搬過去，過去有非常多的外省老伯伯、老奶奶，但他在仁愛區選過兩屆議員，第1次無黨籍，第2次是民進黨籍，他在光華國宅的得票數都是第1名。

童子瑋分析原因在政治人物有沒有真正關心社區的長輩，光華國宅住戶爭取設置紅綠燈20年無法如願，我幫忙促成。他還設法改善社區公園、涼亭、公車亭、燈光、水溝。政治人物真正貼近民眾生活，民眾是會感動的，因為民眾的心都是肉做的。

童子瑋 國宅

延伸閱讀

基隆議長童子瑋要選市長…團拜提3願望 聚焦市政挑戰盼府會合力完成

暫時吹開2026基隆市長選戰煙硝 謝國樑和童子瑋合比愛心向鄉親拜年

張惇涵陪童子瑋拜廟 組「基隆囡仔連線」 中央地方合作創造市民福祉

影／卓榮泰讚基隆議長童子瑋三節敬老金加倍政見 訴苦在立院「很艱苦」

相關新聞

鄭麗文指若有更多劉和然地方就不會分裂 台中基層：來不及了

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名要參選下屆台中市長，二人競爭期間，雙方有支持者空戰猛烈已現裂痕；國民黨主席...

北市綠議員初選下月9日登場 新人把握衝刺造勢、車掃盼出線

民進黨北市議員初選民調預計下月9日登場，各小雞除利用春節勤跑宮廟、基層外，剩下兩周時間，除維持既有選舉步調外，也紛紛祭出...

回應2026新北市長提名 劉和然：得到最多的是李四川給我擁抱

國民黨新北黨部今天舉辦新春團拜活動，新北副市長劉和然、國民黨副主席李乾龍等人皆出席。對於2026新北市長選舉，劉和然表示...

影／藍白合溝通無礙 鄭麗文：完成黨內徵召再共推候選人

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨台北市新春團拜時表示，中常會近日會在適當時機完成李四川參選新北市長的徵召程序，在完成新北市...

點名有風度、多次擁抱致意 鄭麗文：有更多劉和然地方就不會分裂

國民黨主席鄭麗文今天到新北黨部參加新春團拜，鄭麗文致詞時提到，感謝新北市長侯友宜的領導，希望創下的白敗戰績可以延續下去。...

鄭麗文：適當時機徵召李四川戰新北 藍白合作同時展開

備戰2026，國民黨主席鄭麗文今天表示，會在適當時機完成在中常會徵召台北市副市長李四川參選新北市長的程序，同時也會展開藍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。