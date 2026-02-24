前進多眷村綠營艱困選區 童子瑋：人心是肉做的有信心突破框架

基隆市議長童子瑋今在碇內辦「市民見面會」時說，過去開票數據顯示，暖暖、碇內是綠營的艱困選區，但時代已走到選人不選黨階段，民眾的心都是肉做的，感情可以融化鐵板，他會提出有感政策和訴求，有信心突破框架。

民進黨提名童子瑋參選基隆市長，挑戰爭取連任的現任市長謝國樑。童陣營規畫一系列「進步基隆 市民見面會」，前兩場分別在仁愛區獅球里民活動中心、林泉里民活動中心舉行，今天上午在暖暖區碇祥里民活動中心舉辦第3場，下午3時30分在七堵區富民里活動中心舉辦第4場。

童子瑋說，過去選舉的開票數據顯示，暖暖區的暖暖、碇內地區，因為有很多眷村，過去對民進黨而言都是艱困選區。他很有信心在每一個地區、社區努力，靠一步一腳印感動選民，提出政策讓選民有感受，把選票開到極大化，突破原來的框架。

童子瑋觀察，暖暖、碇內地區居民非常重視生活品質，所以能不能讓長輩有舒適的環境、有休憩的公園，或是眷村未來的改造，國有土地及設施的再造，讓大家有個生活的地方可以去。

暖暖和碇內有很多年輕人在台北上班，童子瑋認為能不能讓他們更方便地到台北，或是更方便地從台北回來，以及滿足長輩的採買、醫療、長照需求，都是他要努力的地方，後後會陸陸續續提出政策，回應不同族群的需求。

童子瑋還提及仁愛區光華國宅的經驗，指當地也是傳統眷村住戶搬過去，過去有非常多的外省老伯伯、老奶奶，但他在仁愛區選過兩屆議員，第1次無黨籍，第2次是民進黨籍，他在光華國宅的得票數都是第1名。

童子瑋分析原因在政治人物有沒有真正關心社區的長輩，光華國宅住戶爭取設置紅綠燈20年無法如願，我幫忙促成。他還設法改善社區公園、涼亭、公車亭、燈光、水溝。政治人物真正貼近民眾生活，民眾是會感動的，因為民眾的心都是肉做的。