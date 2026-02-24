中央同意興建宜蘭鐵路高架化建設 地方無感嘆「這張選舉支票太久」

行政院長卓榮泰大年初一到宜蘭走春拜廟，宣布同意宜蘭鐵路高架化建設，原以為新春送給宜蘭人大紅包，但連日來民眾幾乎無感，尤其當天院長並未提及配合款預算之事。縣政府今天表示，尚未收到行政院核定計畫公文，至於配合款部分，縣府除了逐年編列，也盼中央同意把配合款降為57億元。

宜蘭人爭取鐵路高架化建設長達33年，全案從可行性評估到進入綜合規劃，去年底通過國發會審議，至今行政院「原則同意」，每次推進都被視為重大進展。行政院長卓榮泰年初一的政策宣布，地方上卻未激起太大欣喜，很多人認為同意乃早晚的事，更多疑問是「 錢呢？預算核定了嗎？」

當天卓榮泰說，行政院原則上已經完全同意這個案子，準備要開始做了！ 不過行政院雖然同意，但立法院的預算如果沒過也動不了，所以「有了計畫，還要有預算」，等立法院預算通過後就能最後確認預算的排程，讓地方建設能有充足經費，中央與地方共同合作，把這件好事做好。

國民黨縣議員楊弘旻今天表示，地方期待鐵路高架化太久，每次選舉就被拿出來開支票，以致這次行政院宣布「原則同意」興建，民眾沒太大感覺，選舉前再宣布一次政策而已；由於縣政府財政困難，更希望中央同意把宜蘭縣要負擔的建設配合款從原本的105億元，調降到57億元。

據了解，去年12月9日，行政院政委陳金德以行政院名義召開專案協商，會中決議把宜蘭縣政府原本要負擔的105億元配合款，調降到57億元。但是至今未見行政院正式公文，擔心生變？

代理縣長林茂盛今天表示，不管是都市計畫、預算的配合編列，「縣政府都準備好了」，先前綜合規劃階段是要求縣政府配合105億元，所以縣政府之前就編列5000萬元，今年再編列1億9350萬1000元，合計2億4350萬1000元，納入基金專戶專款專用，未來如果配合款調降為57億元，以後幾年就可以少編一點，力拚124年完工。