花蓮21校換裝154台冷氣更節能 營養午餐在地有機蔬菜占逾6成
各級學校已開學，花蓮縣政府要求各校完成環境整理與校安自主檢核，並同步強化午餐肉品源頭控管與抽驗機制，推動在地有機食材政策；另完成21校154台冷氣汰換及49間教室電力改善，提升學習環境品質。
縣長徐榛蔚表示，為迎接新學期，已責請教育處輔導各校於開學前完成教室與公共空間清潔、運動及遊戲設施安全檢視、飲水及相關設備檢查等工作，並落實校園安全自主檢核，為師生營造安全的學習環境。
教育處說明，學校營養午餐肉品管理全面落實源頭控管、批次追溯及檢驗制度，所有肉品均向合法登記並經政府查核合格廠商採購，嚴防來源不明食材與產品流入校園，並定期會同相關單位辦理聯合稽查與抽驗，一旦發現違規即停止供貨並依規處理，確保校園食品安全。
在食農教育與在地農業推動方面，學校午餐每月在地蔬菜使用比例逾6成，每周固定供應2次在地有機蔬菜，每月另供應3次在地有機豆奶及1次認證豆奶，提升餐食品質並培養健康飲食觀念。
另外，縣府推動老舊冷氣汰換計畫，114學年度補助21校更換154台冷氣，經費660萬2583元，並投入約1339萬元優化49間教室電力系統，改善普通教室、專科教室及大型活動場館等空間，已於今年1月如期完成，所有設備符合節能標準，兼顧舒適與環保。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。