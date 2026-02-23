新春團拜 謝國樑勉勵團隊不受政治影響專心市政

基隆市政府今天舉行新春團拜，市長謝國樑致詞說，今年將是國際局勢多變的一年，勉勵市府團隊不要受到政治、局勢的影響，專心做好市政工作。

市府新春團拜由基隆市立中正國中學生帶來精彩的跳繩與扯鈴表演揭開序幕，謝國樑隨後率副市長邱佩琳，偕同國民黨立委林沛祥、副議長楊秀玉等人上台拱手向市府人員賀年。

謝國樑致詞表示，擔任市長3年多來，非常榮幸擁有邱佩琳等專業而認真的團隊為市民服務，林沛祥在國會以不同方式為基隆市政打拚，市府會在議會、市民的督促下，持續做好市政工作。

謝國樑說，今年將是國際局勢多變的一年，影響著台灣自然也影響基隆市，他要勉勵團隊不要受到政治、局勢的影響，專心做好市政工作，專心推動與市民福祉相關的政策，維持初心彼此合作、協調，讓長者更安心、孩子更幸福，也要讓基隆這個家園更乾淨，並逐步推動城市更新改造。

謝國樑說，基隆市就像一艘船也代表著家園，會遇到風浪，但市府持續往目標前進，會穩健地、踏實地駛向更美好的明天，盼大家一起努力讓基隆更好。