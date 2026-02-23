春節連假花蓮觀光旅宿業績回穩 228連假待衝刺

快訊

中央社／ 花蓮縣23日電

春節連假結束，花蓮縣政府公布觀光旅宿業住宿率，觀光旅館平均住房率達7至8成，民宿4至5成，南區則多日滿房，顯示南區特有的溫泉、有機農遊及自然美景開拓出穩定客群。

花蓮縣府觀光處表示，初步預估，今年春假期間湧入花蓮的旅遊人數眾多，各熱門景點人潮川流不息，打破近期外界對於花蓮旅遊低迷的流言。指標性景點-七星潭風景區人潮爆滿，從大年初一起便湧現大量人潮，海岸線萬頭攢動，停車場一位難求；此外，如太魯閣園區（部分開放區域）及中南區重要景點，遊客人次皆較往年有顯著增長。

觀光處長余明勳指出，縣府與旅宿業者保持緊密聯繫，掌握住房數據，根據調查顯示，花蓮各類型住宿設施住房率穩健成長，其中具備品牌優勢與優質服務的觀光旅館，平均住房率高達70%至80%；一般旅館住房率則維持在5至6成，民宿也穩定在4至5成。

特別令人驚豔的是南區（瑞穗、玉里、富里）的表現，根據多家業者回報，南區在春節假期間住房率普遍衝破9成，甚至多日呈現滿房狀態，顯示南區已成功開拓出穩定的深度旅遊客群。

