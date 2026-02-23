聽新聞
馬上快樂！花蓮市公所元宵送千盞馬年提燈
俗稱「小過年」的元宵節將至，花蓮市公所迎接馬年推出DIY紙雕小提燈「馬上快樂」，2月28日活動上將發送1000份，3月2日至3日再開放索取，數量有限送完為止，邀民眾提燈迎佳節。
今年3月3日是元宵節，小提燈以馬年吉祥物為造型，設計色彩鮮明、外型討喜，依編號順序組裝即可完成，內附小燈泡，增加節慶氛圍。市長魏嘉彥表示，透過DIY過程，不僅讓親子共同參與，也能培養耐心與創造力，親手完成燈籠更添成就感與節慶溫度。
市公所說明，「馬上快樂」小提燈將於3月2日至3日在市公所1樓大廳免費發送，上午8時30分開始，中午休息，下午持續至5時止，每人限領1份。另於2月28日在遠東百貨和平廣場舉辦「恭迎馬年慶元宵—客家天穿日迎燈趣」，安排客語猜謎闖關、元宵主題彩繪及刮刮樂抽獎等互動體驗，晚間7時同步發放1000份限定燈籠。
另外，花蓮縣政府於太平洋燈會期間推出元宵限定提燈「翻閱奇蹟」，以書本造型結合發光設計，象徵在翻閱與前行中迎來希望。縣府觀光處表示，即日起至3月2日每晚6時30分至9時30分於花蓮市日出大道（F段）發送，每日限量50份；3月3日元宵節當天下午4時30分起發放888份，邀請民眾共度溫馨元宵。
