馬上快樂！花蓮市公所元宵送千盞馬年提燈

俗稱「小過年」的元宵節將至，花蓮市公所迎接馬年推出DIY紙雕小提燈「馬上快樂」，2月28日活動上將發送1000份，3月2日至3日再開放索取，數量有限送完為止，邀民眾提燈迎佳節。

今年3月3日是元宵節，小提燈以馬年吉祥物為造型，設計色彩鮮明、外型討喜，依編號順序組裝即可完成，內附小燈泡，增加節慶氛圍。市長魏嘉彥表示，透過DIY過程，不僅讓親子共同參與，也能培養耐心與創造力，親手完成燈籠更添成就感與節慶溫度。

市公所說明，「馬上快樂」小提燈將於3月2日至3日在市公所1樓大廳免費發送，上午8時30分開始，中午休息，下午持續至5時止，每人限領1份。另於2月28日在遠東百貨和平廣場舉辦「恭迎馬年慶元宵—客家天穿日迎燈趣」，安排客語猜謎闖關、元宵主題彩繪及刮刮樂抽獎等互動體驗，晚間7時同步發放1000份限定燈籠。