基市府團拜 謝國樑勉勵團隊：讓長者安心、讓孩子幸福、讓家園乾淨

基隆市政府今天舉辦新春團拜，市長謝國樑感謝市府團隊成員的努力，並說基隆像一艘船，會有風浪，市府團隊將穩穩地走、踏實地走，讓長者更安心，讓孩子更幸福，讓家園更乾淨，並持續推動城市更新改造。

基市府今天上午在4樓禮堂舉辦新春團拜，在中正國中民俗體育班學生表演後，謝國樑和副市長邱佩琳、立委林沛祥、基隆市議長秘書楊文河、副議長楊秀玉和議員連恩典、曾紀嚴也出席上台，與台下市府人員和來賓相互拜年。團拜結束後，謝、邱發送紅包，勉勵同仁投入新的一年的工作。

謝國樑致詞時對市府人員說，過去一年大家辛苦了，現在新的一年又即將開始。他要感謝市府團隊夥伴，非常榮幸擁有一個專業而認真的團隊來為市民朋友服務。

謝國樑也向林沛祥表達謝意，感謝林用無縫接軌的方式，在國會為基隆的市政打拚。謝也說要感謝議會的監督指導，並懇託市府人員繼續努力，在議會、市民的督促下，持續做好市政工作。

謝國樑指出，2026年是國際局勢多變的一年，局勢變化影響台灣，自然也影響基隆。但是他要勉勵市府團隊跟夥伴，不要受政治的影響，不要受局勢的影響，專心的做好市政工作，專心推動與市民福祉有關的政策。

謝國樑勉勵市府局處首長，乃至於所有員工維持初心，但是有著比前幾年更多的合作、協調，持續改造基隆，推動各項業務，要讓長者更安心，要讓孩子更幸福，也要讓基隆的家園更乾淨，同時城市的更新改造，也要逐步進行。