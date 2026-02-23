台東公立國中小營養午餐全免費 饒慶鈴：把關食安

台東縣政府自114學年度第2學期起，實施「全縣公立國中小學生營養午餐全面免費」。今天是開學日，縣長饒慶鈴至光明國小視察表示，持續把關食材，確保學生吃得安全、健康。

饒慶鈴說明，台東縣府嚴守財政紀律、負債歸零，要把經費用在最需要的地方，因此去年超前部署編列免費營養午餐預算，也比台北、台中、高雄、台南縣市更早一學期實施，就是要讓台東幸福升級、減輕家長經濟負擔，縣府也會持續把關食材安全，對高中以下學校及供應校園午餐的團膳業者進行衛生稽查與抽驗，確保學生在校用餐安全無虞。

「教育人員是孩子成長的守護者，提供優質的午餐環境與福利，是縣府應盡的責任。」饒慶鈴說，這項政策不僅涵蓋全縣公立國中小學生，更考量到基層教職員的辛勞，特別將每日在第一線協助午餐服務的班級導師及午餐秘書一併納入補助對象，全縣估計有1萬5400人受惠。

用餐過程中，饒慶鈴與孩子親切互動，她叮嚀大家不要偏食、把飯菜吃光光，不製造廚餘也是愛護地球的做法，小朋友也紛紛熱情回應「今天的飯菜很好吃」、「不用交午餐費了，爸爸媽媽很開心」。

縣府教育處指出，營養午餐考慮營養均衡，午餐菜色均採用國產可溯源食材，確保學生吃得安全、健康。透過優化預算分配，率先在114學年度第2學期正式推行免費午餐政策，展現縣府對教育品質的重視。

教育處強調，未來將持續督導各校落實午餐安全與衛生管理，對高中以下學校及供應校園午餐的團膳業者進行衛生稽查與抽驗作業，從備料製作環境到食材品質全面把關，強化食材溯源、確保學生在校用餐安全無虞，並結合在地食農教育，讓營養午餐不僅是溫飽的一餐，更是健康教育的重要環節。