PM2.5濃度最低 台東再度榮登「全台空氣最清新城市」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣空氣品質最佳，已經連續12年穩居「全台空氣最清新城市」。圖／台東縣府提供
環境部空氣品質監測站去年度統計資料顯示，台東縣全年空氣品質指標（AQI）平均值為38.8及臭氧8小時平均值同時創下全台最低，且縣細懸浮微粒（PM2.5）濃度的年平均值已經連續12年創全台最低。台東縣府表示，台東縣空氣品質持續維持全國領先水準，將導入智慧監測技術，持續精進汙染防制策略。

為精進空氣品質，近年台東縣府陸續劃設「台東轉運站暨台東大學台東校區」、「池上伯朗大道周邊區域」及「鹿野高台」、「綠島全鄉」等地為空氣品質維護區。

「鹿野高台空氣品質維護區」去年7月起加強管制，透過車牌辨識系統進行全天候監測，嚴格限制未取得合格標章的4期以上柴油車及老舊大客車進入；綠島是全國首座離島空維區，源頭管制高汙染燃油機車登島。

環保局指出，為落實綠色運輸及節能減碳，2024年底引入公共自行車系統（YouBike），目前已有1120輛YouBike2.0及2.0E電輔車，鼓勵民眾減少使用燃油機車。另搭配62處機車定檢站，達成全縣超過9成定檢率，有效降低機車黑煙與汙染排放，改善騎乘與周邊行人的空氣品質。

縣政府表示，台東以「慢經濟」、「永續旅遊」及「低碳生活」為核心方向，將積極爭取中央資源及深化跨域合作，導入智慧監測技術，持續往世界衛生組織空氣品質指引（WHO AQG）目標邁進，鞏固「全台空氣最清新城市」的城市地位。

